“Happy family”, il nuovo show dei Gemelli di Guidonia su Rai2

In onda dal 4 luglio in contemporanea anche su Rai Radio2 Tiziana Lupi







Siete tra coloro che la mattina accendono la tv per guardare le notizie? Oppure ad accompagnare il vostro risveglio c’è il suono della radio? In ogni caso "Happy family" è il programma adatto a voi perché il nuovo show affidato ai Gemelli di Guidonia (ossia i fratelli Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino) e a Ema Stokholma andrà in onda (dal lunedì al venerdì alle 8.45, dal 4 luglio) in contemporanea sia su Rai2 sia su Rai Radio2.

Alla vigilia del debutto, i Gemelli promettono spensieratezza, allegria e un’atmosfera da villaggio vacanze.

«Siamo emozionati. È il primo programma che ci viene affidato, anche se assieme a Ema. Finora siamo stati ospiti o parte di un cast allargato».

Per di più sarete in diretta.

«Sì, esatto. "Happy family" avrà la conformazione di un programma radiofonico, ma anche tanto show e tanta musica dal vivo. In più ci saranno gli ospiti».

Avete invitato Fiorello, il vostro “scopritore”?

«Siamo amici, ci sentiamo ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo. Quando abbiamo partecipato a "Tale e quale show", la mattina dopo la puntata ci chiamava per commentare la nostra esibizione. Non possiamo anticipare nulla ma ad "Happy family" avremo il suo battesimo».

Tra fratelli solitamente si litiga: voi tre come ve la cavate?

«Non litighiamo ma, essendo tre personalità diverse, a volte discutiamo. Non c’è un leader e tutte le decisioni che prendiamo sono il frutto di un confronto».

Tra radio e tv cosa preferite?

«Abbiamo una leggera preferenza per la radio perché c’è quella spontaneità che in tv un po’ manca».