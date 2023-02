“Home restaurant” riparte con Enzo Miccio e Giorgio Locatelli

Il cooking show di Tv8 vede il re dello stile affiancare lo chef Paolo Fiorelli







«Con la scusa che sono uno chef stellato tutti vogliono venire a pranzo a casa mia e nessuno mi invita mai a casa sua!» sospira Giorgio Locatelli. Ma ora grazie a “Home Restaurant” le cose sono cambiate: «Da quando conduco il programma di Tv8 gli italiani mi aprono la porta di casa e cucinano solo per me. Una cosa che mi fa un piacere immenso». Infatti in ogni puntata di questo game show prodotto da Banijay Italia si sfidano due coppie di cuochi “casalinghi” che occasionalmente accolgono nel loro salotto, per un pranzo, dei clienti paganti; è appunto la formula dell’“home restaurant”, già affermata in Europa e che ora sta prendendo piede anche da noi. La seconda stagione comincia il 13 febbraio con una grande novità: al fianco di Locatelli ci sarà in ogni puntata il “paladino del buon gusto” Enzo Miccio.

Chef, il suo nuovo compagno d’avventura ha una personalità forte e non passa certo inosservato... come vi dividete i ruoli?

«Io mi occupo dei piatti e della cucina, e lui di tutto il contorno: arredamento, preparazione della tavola e accoglienza degli ospiti».

Senza litigare mai?

«Ma no, Enzo mi fa sorridere e mi dà fiducia con la sua competenza. Anche se devo confessare che eravamo partiti così così... Alla prima puntata sono arrivato sotto casa dei concorrenti e nel parcheggiare ho dato una “toccatina” alla macchina di Miccio. Si è sentito proprio “tac!”. Lui era lì e mi ha lanciato un’occhiata delle sue, come per dire: “Cominciamo bene...”».

Chi arriva per primo nelle case?

«Di solito io. E se lo stile lascia un po’ a desiderare, aspetto il momento in cui entrerà Enzo. La faccia che fa è meravigliosa e mi ripaga della giornata di lavoro».

E lei, invece, su che cosa si concentra?

«Per prima cosa vado a curiosare in cucina. Magari assaggio qualcosa. E poi mi godo il resto. Perché dalla casa capisci già molto di chi ci abita».

Quali sono i punti di forza e di debolezza più comuni di questi ristoratori dilettanti?

«La cosa più bella è l’affetto con cui ti accolgono e ti fanno sentire a casa. È proprio tipico degli italiani, sanno cos’è l’ospitalità. Un difetto è che spesso tendono a complicare, a mettersi in concorrenza con i ristoranti veri. Quando vado in casa della gente vorrei trovare piatti semplici e genuini, ma gustosi. Vorrei trovare la tradizione. Altri però esagerano nel senso opposto, e vorrebbero farti mangiare in cucina insieme con loro! E no. Va bene l’atmosfera informale, ma stai comunque offrendo un servizio a pagamento».

I piatti che le sono rimasti in mente?

«A Bari ho mangiato una braciola casereccia che era una rivelazione. Ecco, per far funzionare un “home restaurant”, che non è aperto tutti i giorni ma solo saltuariamente, basta una grande ricetta. Quando hai voglia di quel piatto lì, ci vai!».

Il suo voto è importante, ma anche i concorrenti giudicano i piatti dei “rivali”. Sono severi o no?

«Devo dire che a volte mi sorprendono con i voti bassi. Però via, si capisce: vogliono vincere!».

Intanto sta andando in onda anche “MasterChef”. Fare “Home Restaurant” è più facile o più difficile?

«Di certo è più faticoso, perché sono sempre in trasferta. Siamo stati a Bari, Firenze, Bergamo... giriamo tutta l’Italia. Invece a “MasterChef” sono i concorrenti che ci vengono a trovare. E poi posso dividere il fardello con Barbieri e Cannavacciuolo».

Con gli altri due giudici ormai vi lasciate andare a vere e proprie gag. Sembrate consumati showman...

«L’intesa è sempre più forte e questo traspare nelle riprese. Antonino poi è indomabile, a volte lo prendiamo in giro e lui fa lo stesso con noi, ma questo è possibile proprio perché c’è un clima di profondo rispetto. E poi ci siamo accorti che gli scherzi servono a stemperare le tensioni della gara. In quanto a fare lo showman, devo ammettere che la tv mi piace, soprattutto perché ogni cosa che crei e registri poi resta nel tempo. Uno chef invece magari cucina un grande pranzo... e il giorno dopo non c’è più nulla!».