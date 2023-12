I 30 anni di Greggio e Iacchetti a “Striscia” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, lunedì 11 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Il metodo Fenoglio - Rai1 - Ore 21.30

Un doppio appuntamento per chiudere i giochi: dopo la terza puntata, in onda ieri, stasera il maresciallo interpretato da Alessio Boni si congeda dal pubblico. La lotta contro i clan criminali baresi è durissima, ma per fortuna al suo fianco c'è Serena (Giulia Bevilacqua).

Vita da Rolling Stones - Sky Documentaries - Ore 21.15

Difficile per reporter e biografi trovare ancora qualcosa di originale su una band nata all'inizio degli Anni 60 e da allora sempre sulla cresta dell'onda. Questo film ci riesce, raccontando aneddoti e curiosità su Mick Jagger & Co.

Gialappashow Best Of - TV8 - Ore 21.30

Rivediamo i momenti migliori della seconda stagione, che si è appena conclusa con ottimi ascolti. Tra i protagonisti più amati, il baronetto Jean Claude (Marcello Cesena) e la sua terribile Madre (Simona Garbarino).

Striscia la notizia - Canale 5 - Ore 20.40

Se Mara Venier è un simbolo di "Domenica In", Ezio Greggio (a sinistra) ed Enzo lacchetti lo sono di "Striscia": il primo, a parte il 1991, c'è stato sempre dal 1988 a oggi; l'esordio di "Enzino", invece, risale al 1994. Oggi tornano alla scrivania del "Tiggì'" per festeggiare 30 anni insieme.

Accademia di pasticceria - Sky Uno - Ore 19.15

Maurizio Santin, uno dei maestri della pasticceria italiana, presenta le creazioni di 40 tra i migliori specialisti italiani. Da perdere la testa!

Papà scatenato - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Una prima tv che vede Robert De Niro nei panni di un parrucchiere italoamericano. Quando il figlio (Sebastian Maniscalco) si fidanza, arriva il momento di conoscere i genitori della futura nuora: saranno guai…

Per chi vuole vedere altri film Stai lontana da me - Sky Cinema Romance - Ore 23.00 Enrico Brignano interpreta un uomo che porta una sfortuna tremenda a tutte le donne con cui sta. Ambra si innamora di lui, ma poi ... Un divertente remake di una commedia francese. Scandalo internazionale - IRIS - Ore 16.50 Billy Wilder racconta nella Berlino del 1948 l'incontro tra un'austera deputata americana e un ufficiale di stanza in Germania. Pare un legame impossibile, ma... Io sono Valdez - Rai Movie - Ore 21.10 Una grande performance di Burt Lancaster è il punto di forza di questo western del 1971. L'attore interpreta un uomo di legge pronto a tutto pur di proteggere una donna dai suoi aguzzini. Da vedere. Predators - Rai 4 - Ore 21.20 Sono passati ben 23 anni dal cult movie con Arnold Schwarzenegger: stavolta tocca ad Adrien Brody sfidare gli orribili e gigantesci alieni assassini. Niente a che vedere con l'originale, ma suggestivo.

Memo sport

PALLAVOLO FEMMINILE

ore 20.30 Scandicci-Novara (Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE A

ore 18.30 Empoli-Lecce (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Cagliari-Sassuolo (Dazn, Sky Calcio)

CALCIO: SERIE C