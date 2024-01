I 70 anni della Rai: 4 puntate speciali di “BellaMa’” con Pierluigi Diaco

Il 2, 3, 4 e 5 gennaio va in onda su Rai1 "BellaRai" Stefania Zizzari







Pierluigi Diaco nella prima settimana di gennaio dedica quattro puntate speciali di “BellaMa’” ai 70 anni dall’inizio delle trasmissioni del servizio pubblico, e per l’occasione ribattezza il suo varietà pomeridiano “BellaRai”.

Diaco, com’è nata l’idea?

«Tutto è iniziato lo scorso agosto, parlando con il direttore dell’Intrattenimento del day time Rai Angelo Mellone. L’idea del titolo “BellaRai” è sua e lo ringrazio perché ha accolto con gioia la mia intuizione di rovistare nell’immenso patrimonio delle Teche, a cui ho il privilegio di accedere, alla ricerca di materiale prezioso sulla storia della tv pubblica».

Così già in autunno avete iniziato a festeggiare il compleanno.

«Sì, tutti i giovedì sono stati dedicati a celebrare personaggi e titoli che hanno fatto grande la Rai: Corrado, Mike Bongiorno, Fabrizio Frizzi, Alighiero Noschese, Gigi Sabani, “I Fatti Vostri”, “Unomattina”, “Rischiatutto”, “Mixer”, “La storia siamo noi”, “La vita in diretta”, “Al posto tuo”, “Detto tra noi”, “Tv Talk”, “Un posto al sole”, “Porta a porta”».

Può anticiparci i contenuti delle quattro puntate?

«Il 2 gennaio il tema sarà: “I migliori Sanremo della nostra vita”. Avrò come ospiti i Jalisse, a cui chiederò di suonare in diretta la canzone scartata da Amadeus per la prossima edizione del Festival, e due ex co-conduttrici della manifestazione: Anna Falchi e Vittoria Belvedere. Il 3 gennaio, invece, si parlerà di “L’altro Costanzo”, con la puntata dedicata a Maurizio Costanzo e alla sua carriera in Rai, dove ha creato i mitici talk show “Bontà loro”, “Acquario” e “Grand’Italia”. Il 4 gennaio sarà la volta di “Il racconto del territorio”. Avremo ospiti in studio Federico Quaranta, Angela Rafanelli, Marcello Masi e Peppone Calabrese. Si chiuderà il 5 gennaio con “L’infotainment”, cioè il genere televisivo che fonde informazione e intrattenimento. Ne parleremo con il conduttore di “La vita in diretta” Alberto Matano, il direttore del Tg2 Antonio Preziosi, il direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio1 Francesco Pionati, e con Angelo Mellone».

Ma se dovesse dire realmente che cos’è la Rai per lei oggi?

«A questa domanda tutti tendono a rispondere che la Rai è “casa”. Ma è riduttivo. Sono in Rai dal 1996, ero solo un ragazzo. E oggi per me il servizio pubblico rappresenta un territorio di idee e suggestioni, un laboratorio culturale e umano. Da telespettatore, poi, la Rai mi rassicura: mi riconosco nella sua immagine, nel sapore dei suoi programmi».

Il suo luogo del cuore in Rai?

«La falegnameria degli studi Fabrizio Frizzi di Roma, quelli da cui vado in onda: un posto speciale, che odora di buono, dove vengono costruite le scenografie. Sembra di essere dietro le quinte di un teatro».

I suoi programmi e i suoi conduttori preferiti di sempre?

«Sono cresciuto con “Solletico”, poi mi piacevano “Luna Park” condotto da Pippo Baudo e “La cartolina” di Andrea Barbato. Amo tutto quello che hanno fatto Renzo Arbore, Giovanni Minoli e Maurizio Costanzo, un mio maestro. Ma il mio programma preferito in assoluto è “Blitz”, di Gianni Minà. Mentre i conduttori a cui mi ispiro, per il garbo, sono Luciano Rispoli ed Enza Sampò».

Dopo questa maratona per i 70 anni Rai farà un po’ di vacanza?

«Sì, la sera del 5 gennaio volo a Londra per il weekend con mio marito Alessio (Orsingher, giornalista di “Tagadà” su La7, ndr)».