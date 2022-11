I consigli di benessere di Samanta Togni e Filippo Magnini, conduttori di “Per me”

Nell’appuntamento col benessere di "Per me", il sabato mattina su Rai2, c’è spazio per alimentazione, bellezza e fitness. E anche in questa seconda stagione Samanta Togni continua a insegnarci alcuni balli per tenerci in forma divertendoci...

Ma se uno è “negato” per il ballo?

«Impossibile. Tutti sono capaci. La scarsa predisposizione nasce da un blocco mentale. Basta lasciarsi andare e farsi guidare dal corpo».

Altri consigli per l’attività fisica?

«Il miglior modo per muoversi resta camminare a un passo sostenuto. E nel fine settimana suggerisco il trekking».

Andate in onda all’ora di colazione. Quanto è importante per lei questo pasto?

«Fondamentale. La mia è composta da caffè americano macchiato e pane e marmellata oppure cereali e yogurt. Ma mi piace anche il salato, con pane e formaggio o prosciutto cotto».

È attenta alla dieta?

«Cerco solo di mangiare bene ed evito di appesantirmi troppo a cena».

Il suo antidoto contro lo stress?

«Mi piace il contatto con la natura, adoro il giardinaggio e ho la casa piena di piante».

Un segreto contro i malanni di stagione?

«Ogni mattina bevo a digiuno una tazza di acqua calda con zenzero, un ottimo antiossidante e antinfiammatorio».

La novità di questa edizione è la rubrica beauty. Qual è la sua routine di bellezza quotidiana?

«Faccio sempre una pulizia profonda del viso. Uso un prodotto per il contorno occhi e poi una crema idratante e antirughe. Quando spalmo il prodotto sul viso esercito un massaggio e picchietto la pelle: serve a stimolare la microcircolazione».

Accanto a Samanta Togni c’è Filippo Magnini, ex campione di nuoto: «Questo è un programma con tanti suggerimenti utili per tutti ed è nelle mie corde visto che da atleta ho sempre abbracciato uno stile di vita sano».

Lei cura anche la rubrica della colazione. La sua com’è?

«Alterno: tè con fette biscottate e marmellata o latte con cereali. E ogni tanto mi concedo una golosità: il burro di arachidi».

A casa sua chi cucina?

«Per lo più Giorgia (Palmas, sua moglie, ndr). Io mi metto ai fornelli quando mi viene l’estro di preparare qualche piatto sfizioso. Tipo la pasta alla carbonara oppure un secondo particolare di pesce o carne».

Un piatto che ha usato per far colpo su sua moglie?

«L’ho conquistata con un tiramisù con biscotti al cioccolato. Ci conoscevamo da poco, l’ho preparato per il suo compleanno e ho fatto centro».

Da sportivo, che tipo di attività fisica consiglia?

«Visto che siamo quasi in inverno suggerisco la palestra, dove si possono fare esercizi semplici ed efficaci come quelli che suggeriamo nel programma. E dove ci sono istruttori che possono mettere a punto schede personalizzate».

E per chi non ama la palestra?

«Si possono diversificare le attività, praticando nuoto, andando a correre. Oppure seguendo un corso di pilates o di yoga. Oggi ci sono anche tutorial su Internet per chi vuole allenarsi a casa».

Come si rilassa?

«Mi piace leggere, soprattutto le biografie. Ho divorato quella di Jury Chechi, che è un amico».

Niente divano e tv?

«Ogni tanto Giorgia e io seguiamo qualche serie. Ma siamo assorbiti da nostra figlia Mia. Avere una bambina di 2 anni è impegnativo, ma un toccasana per il corpo e la mente: sei sempre in movimento e vivi emozioni appaganti».