I consigli di Clio Zammatteo per la “bellezza casalinga”

26 Marzo 2020 | 14:12 di Simona De Gregorio

Il 28 marzo arriva su Real Time "ClioPopUp", il nuovo programma di Clio Zammatteo, l’esperta di bellezza diventata famosa con i suoi tutorial su internet. «In un momento così delicato spero di poter regalare un po’ di spensieratezza» dice Clio dagli Stati Uniti, dove vive.

Al nono mese di gravidanza, ha appena lasciato New York, dove, vista la situazione, non si sentiva più sicura, e si è trasferita con la famiglia da amici a Washington. «Con alcuni semplici suggerimenti, anche stando a casa è possibile prenderci cura di noi» racconta, regalandoci dei consigli preziosi.

Come coprire da sole la ricrescita dei capelli non potendo andare dal parrucchiere?

«Nei supermercati si trovano prodotti per il ritocco, in spray o in pennarelli, di diverse tinte. Se poi la nuance non corrisponde perfettamente al colore dei propri capelli, si può sfumare il prodotto con un ombretto opaco per mascherare la differenza».

Come rendere luminosa la pelle e combattere il colorito spento?

«Si può realizzare un peeling con zucchero e miele. Si massaggia il preparato sul viso, evitando la zona degli occhi, e poi si sciacqua con acqua tiepida».

Qualche suggerimento di bellezza quotidiana alla portata di tutte?

«Gli ingredienti naturali sono preziosi alleati: le bustine di infuso di camomilla sono ottime per gli occhi stanchi e arrossati. Mentre lo yogurt bianco intero aiuta a idratare la pelle e il succo di limone combatte la pelle grassa».

Come creare un trucco leggero “da casa”?

«Bastano un correttore per le occhiaie, una leggera crema idratante colorata sul viso, un tocco di mascara e un rossetto in una tinta tenue pastello».