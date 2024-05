I “David di Donatello” su Rai1 con Carlo Conti e Alessia Marcuzzi

La tv celebra il cinema italiano, l’appuntamento è per venerdì 3 maggio su Rai1 Tiziana Lupi







La tv celebra il cinema italiano. L’appuntamento è per venerdì 3 maggio su Rai1 con la consegna dei David di Donatello, gli “Oscar” di casa nostra. Alla conduzione, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi dagli studi di Cinecittà a Roma.

Il red carpet, invece, sarà commentato da Fabrizio Biggio e vedrà sfilare i protagonisti dei grandi successi del 2023. A partire da Paola Cortellesi, che con il suo "C’è ancora domani", dopo il record di incassi (oltre 36 milioni di euro, il nono più alto della storia del cinema nostrano), ha segnato anche quello delle candidature, conquistandone ben 19.

Per la conquista del David di Donatello per il Miglior Film, la Cortellesi dovrà vedersela con: "Io capitano" di Matteo Garrone (che ha raccolto 15 candidature ed è stato anche tra i cinque candidati finalisti per l’Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale), "La chimera" di Alice Rohrwacher (13 candidature), "Rapito" di Marco Bellocchio (11 candidature) e "Il sol dell’avvenire" (7 candidature).

Ritroviamo Paola Cortellesi anche nella cinquina di candidate al David come Miglior attrice protagonista. Con lei ci sono: Linda Caridi ("L’ultima notte di Amore"), Micaela Ramazzotti ("Felicità"), Isabella Ragonese ("Come pecore in mezzo ai lupi") e Barbara Ronchi ("Rapito").

A contendersi la statuetta come Miglior attore protagonista sono, invece: Valerio Mastandrea ("C’è ancora domani"), Pierfrancesco Favino ("Comandante"), Antonio Albanese ("Cento domeniche"), Josh O’Connor ("La chimera") e Michele Riondino ("Palazzina Laf").

Infine, garaggiano per la statuetta per il Miglior regista: Nanni Moretti ("Il sol dell’avvenire"), Garrone ("Io capitano"), Andrea Di Stefano ("L’ultima notte di Amore"), Alice Rohrwacher ("La chimera") e Bellocchio ("Rapito").