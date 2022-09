I magnifici nove di “Tú sí que vales”

Dal 17 settembre ritorna in onda la gara-show dedicata a tutto ciò che fa spettacolo. Siete pronti a divertirvi? Alessandro Alicandri







Una coppia di ginnasti che ruotano attorno a una pertica, una circense specializzata in evoluzioni dentro un cerchio, due cantanti dalla voce fuori dal comune, un ballerino dallo stile unico, un chitarrista, un comico mentalista e un collettivo di danzatori che creano forme geometriche con il corpo. Sono questi i vincitori delle prime otto annate di “Tú sí que vales” in attesa della nona edizione in arrivo il 17 settembre su Canale 5.

Ancora una volta, ne siamo certi, chi trionferà sarà pronto a stupirci. Oltre alla giuria, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e il giudice popolare Sabrina Ferilli (che siederà su una nuova fiammante poltrona), ritroviamo i conduttori dello scorso anno. Rivederemo quindi Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la riconfermata ex novità del 2021, Giulia Stabile. La ballerina vincitrice di “Amici” sarà fissa al tavolo dei presentatori con la sua bravura e allegria.

I concorrenti dovranno di nuovo convincere i giudici con un’esibizione che può accorciarsi o essere interrotta se dovesse risultare sotto le aspettative. Sarà poi loro compito decidere se i concorrenti meritano la semifinale, anche con l’aiuto della giuria popolare: se il 100% apprezza l’esibizione, anche contro il parere dei giudici, si può accedere alla fase successiva. Qui sotto vi ricordiamo le caratteristiche dei nove membri del cast.

I giudici e i conduttori di Tú sí que vales