I PanPers e la nuova edizione di “Only Fun”

Dal 10 aprile alle 21.25 per otto puntate torna sul Nove "Only Fun", lo show comico condotto da i PanPers (alias Andrea Pisani e Luca Peracino) assieme a Elettra Lamborghini. Come sempre il cast è ricco e tra gli altri ci saranno: Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Raul Cremona, ma anche i “debuttanti” Gabriele Cirilli e I Gemelli di Guidonia. Noi ne parliamo proprio con Andrea e Luca.

Pronti per la nuova sfida?

Andrea: «L’entusiasmo è alto, come alla prima edizione, ma visti i risultati ora c’è anche la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro».

Con voi c’è ancora Elettra.

Luca: «Certo, squadra che vince non si cambia. Con lei ci troviamo bene, è spontanea e c’è un’ottima intesa. Non è una comica e questo è senza dubbio un fattore positivo: Elettra è così, proprio come la vedete in tv».

Novità per questa edizione?

Luca: «Forse qualche faretto sul palco (ride). Scherzo! In realtà resta tutto esattamente come prima: i punti di forza del programma rimangono soprattutto la semplicità e l’improvvisazione».

È difficile oggi fare cabaret?

Andrea: «Diciamo che c’è voglia di divertirsi, però bisogna stare più attenti ad alcune tematiche che finora sono state trattate talvolta con un po’ di leggerezza».

Come furono i vostri primi passi?

Andrea: «Facevamo parte di un laboratorio di cabaret a Torino. Pensi che alla nostra serata d’esordio non avevamo nemmeno un nome: eravamo molto giovani e ci avevano soprannominati “i poppanti del cabaret”. E così allora decidemmo il nostro nome d’arte che ricorda, appunto, i pannolini».