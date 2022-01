I programmi che vedremo in tv nel 2022

Dall'8 gennaio

Canale 5

Tra poco al via l’edizione numero 25

Era il 13 marzo quando Maria De Filippi ha salutato “C’è posta per te” con una carrellata di immagini della stagione appena conclusa. E tra famiglie ricomposte e persone che qui hanno trovato un lavoro, sono sfilati come superospiti Luca Argentero, Gianni Morandi, Luciana Littizzetto, Renato Zero e Can Yaman. Grazie a un team unico, lo show ha sempre superato il muro dei sei milioni di spettatori. Aspettatevi altre sorprese, perché l’edizione che parte l’8 gennaio punta a battere questo record.