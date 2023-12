I programmi che vedremo nel 2024, da Maria De Filippi a Sanremo

Tra i programmi di intrattenimento ci saranno tutti i titoli più amati. Ma anche Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e un talent sul rap Maria De Filippi Tiziana Lupi







Come ogni anno, anche nel 2024 tutte le reti riproporranno nuove edizioni dei loro programmi di successo per accontentare il pubblico e andare (quasi) sul sicuro negli ascolti. Pochi i titoli nuovi in arrivo, ma in ogni caso difficilmente ci sarà una prima serata senza intrattenimento nella settimana, anche se, com’è noto, spesso gli show finiscono per accavallarsi in nome della concorrenza. Vediamo cosa ci aspetta sulle diverse reti.

Su Rai1 arriva Virginia Raffaele

Si parte il 12 gennaio con una novità: “Colpo di luna”, one woman show con Virginia Raffaele. Al suo fianco ci saranno Francesco Arca e un nutrito cast di ospiti. Seguirà dal 13 gennaio “Tali e quali”, lo show di Carlo Conti declinato sulle persone comuni. A febbraio, l’appuntamento per San Valentino è con “aTuttocuore”, una serata dedicata a Claudio Baglioni. Torna dal 16 febbraio “The Voice Senior” con Antonella Clerici, mentre Carlo Conti conduce due serate di “Tale e quale Sanremo” sulla scia del Festival 2024. Il conduttore tornerà anche a marzo con una nuova stagione di “I migliori anni”, il programma incentrato sulla gara (musicale e non) tra decenni. Torna anche “Techetechete’ Show” con due nuove prime serate monografiche il 27 marzo e il 24 aprile, ma senza la conduzione di Flavio Insinna. Difficilmente rivedremo “Il cantante mascherato” con Milly Carlucci, che sarebbe invece già impegnata nella costruzione di un nuovo show che dovrebbe andare in onda a maggio. Nello stesso mese, l’8, si festeggerà il cinema italiano con la serata di premiazione dei “David di Donatello”. A chiudere la stagione sarà l’“Eurovision Song Contest” che si svolgerà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia.

Il suo quinto festival

Dal 6 al 10 febbraio Amadeus conduce la 74ª edizione del Festival di Sanremo, di cui è anche direttore artistico. Sarà il suo quinto Festival. E fino alla fine di maggio, continuerà a condurre su Rai1 tutti i giorni subito dopo il tg “Affari tuoi”, il gioco dei pacchi che ha per protagonisti 20 rappresentanti delle Regioni italiane.

Conti si fa in tre

Inizio di anno “affollato” per Carlo Conti che da sabato 13 gennaio parte con “Tali e quali”, lo show degli imitatori scelti tra le persone comuni. Dal 17 febbraio sarà poi alla guida di “Tale e quale Sanremo”, due puntate, stavolta con i vip che imitano i protagonisti del Festival. Dal 23 marzo, infine, Conti condurrà la nuova edizione di “I migliori anni”.

Rai2 fa il pieno di risate

Il 9 gennaio, in seconda serata, riparte “Stasera c’è Cattelan su Rai2”. Sempre a gennaio, “Made in Sud” cambia nome e diventa “Made in Italy”. Nek ripartirà alla ricerca di talenti musicali con “Dalla strada al palco” dal 13 febbraio, e Max Giusti sarà di nuovo un “Boss in incognito” dal 26 febbraio. Dal 18 marzo torna “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino.

Su Canale 5 conferme eccellenti

Il nuovo anno si apre all’insegna di due grandi ritorni: “Avanti un altro!”, nel preserale, con Paolo Bonolis e “C’è posta per te” con Maria De Filippi dal 13 gennaio. Mentre proseguono le vicende degli inquilini del “Grande Fratello”, tornano anche “Ciao Darwin” sempre con Bonolis, “Lo show dei record” con Gerry Scotti che, a primavera, arriverà anche nel preserale con “La ruota della fortuna”, lo storico programma, portato al successo da Mike Bongiorno, che torna su Canale 5 dopo una lunga assenza, e “Michelle Impossible & Friends” con la Hunziker, arrivato alla terza edizione. In primavera rivedremo “L’isola dei famosi” e “Zelig” con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, e prenderà anche il via la fase serale di “Amici”.

Torna Maria con le sue storie emozionanti

Con quella che prenderà il via sabato 13 gennaio su Canale 5, il programma di Maria De Filippi arriverà alla 27ª edizione, confermandosi il people show più longevo della televisione italiana. Come di consueto al centro della trasmissione ci saranno le storie di persone che vogliono recuperare rapporti amorosi o familiari, o ritrovare fidanzati e amici di gioventù. Per farlo, i “postini” di Maria consegnano inviti in giro per l’Italia. Ma i destinatari accetteranno di andare in studio?

Per Gerry coppia di impegni nella prossima stagione televisiva

A meno di un anno dalla scorsa edizione, Gerry Scotti torna su Canale 5 con “Lo show dei record”, il programma nel quale uomini e donne provenienti da tutto il mondo sfidano se stessi e i propri limiti, sotto lo sguardo dei giudici del Guinness World Records. Ma il conduttore ha un altro impegno nella stagione: in primavera riproporrà nella fascia preserale uno dei titoli che hanno fatto la storia di Mediaset, “La ruota della fortuna”, mitico successo di Mike Bongiorno.

Michelle è una conferma

Quello che era nato come un evento in due serate su Canale 5 per festeggiare Michelle Hunziker e ripercorrerne la carriera è diventato un vero e proprio varietà che torna con la terza edizione. Anche questa volta sul palco si avvicenderanno i tanti amici della conduttrice: attori e cantanti che regaleranno al pubblico un grande show.

Italia 1: torna Enrico Papi

Enrico Papi condurrà il reality “La pupa e il secchione”, di cui è già stato al timone nelle prime due edizioni, e il nuovo gioco musicale “Tilt - Tieni il tempo” con due squadre formate da personaggi famosi.

Su Tv8 c’è Bruno Barbieri

L’anno si aprirà l’11 gennaio con le nuove stagioni in chiaro di “Quelle brave ragazze”, seguono “Cucine da incubo” dal 12 e “Bruno Barbieri 4 Hotel” dal 15 gennaio.

Nove e il successo di Fabio Fazio

Si parte con due ritorni eccellenti: “Che tempo che fa” di Fabio Fazio il 14 gennaio, e “Fratelli di Crozza” il 23 febbraio. Elettra Lamborghini e i PanPers tornano con la nuova stagione di “Only Fun”. Da marzo Gabriele Corsi conduce, nell’access prime time, “Don’t forget the lyrics”, mentre ad aprile Katia Follesa propone lo show “Comedy Match”.

L’amore si cerca su Real Time

Il nuovo dating show di Flavio Montrucchio “Primo appuntamento Hotel” arriva il 2 gennaio. Seguiranno “Matrimonio a prima vista” a marzo e “The real housewives di Roma” a maggio.

Food Network: tutti a tavola!

A inaugurare il nuovo anno sono due graditi ritorni: “Giusina in cucina La Sicilia a tavola” con Giusina Battaglia dal 13 gennaio, e “Fatto in casa per voi” con Benedetta Rossi dal 3 febbraio.

Si canta al karaoke su Prime Video

A gennaio prende il via il nuovo show “Karaoke Night - Talenti senza vergogna” con la conduzione di Dargen D’Amico: sei concorrenti con una passione sfrenata per il karaoke (Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi) si sfidano per una notte intera a colpi di brani italiani e internazionali.

Ci si diverte ancora con “LOL: Chi ride è fuori” e i protagonisti della quarta stagione: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e un comico non professionista in arrivo da “LOL: Chi fa ridere è dentro”, condotto da Mago Forest con Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus come giurati. Arriva la 4a stagione di “Celebrity Hunted - Caccia all’uomo”: le coppie di fuggitivi sono Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, Belen e Cecilia Rodriguez, Guè ed Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Netflix a ritmo di rap

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain vanno alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. In palio per il vincitore dello show “Nuova scena – Rhythm + Flow Italia” ci sono 100 mila euro.