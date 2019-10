I programmi da guardare su RaiPlay – lista aggiornata a ottobre 2019

Non c’è bisogno di presentazioni per “Che tempo che fa”, ormai un vero e proprio "classico" Rai condotto da Fabio Fazio , che alterna incontri con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo.

“Report” è il programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo in tv con le inchieste su politica, economia e società guidate da Sigfrido Ranucci e la sua squadra. Su RaiPlay trovate tutte le puntate dal 2012 e non solo: c’è infatti una sezione dedicata alle “esclusive web”. Guarda "Report"

Nel 2019 la Treccani ha riconosciuto come neologismo il termine “leosiner”, che si riferisce ai fan di Franca Leosini , creatrice e conduttrice di “Storie Maledette” . Il celebre programma di Rai 3, in onda dal 1994, racconta storie di cronaca nera con interviste ai condannati con cui Leosini cerca di ricostruire la vicenda. Senza esprimere giudizi ma con domande puntuale e incalzanti e un linguaggio aulico ed evocativo che è ormai il suo marchio di fabbrica.

Tale e Quale Show

La nona edizione del varietà condotto da Carlo Conti è attualmente in corso, ma per gli affezionati del programma su RaiPlay ci sono tutte le puntate della stagione 2018. Per chi ancora non lo sapesse, “Tale e Quale Show” vede dodici concorrenti famosi imitare altrettanti grandi della musica nazionale e internazionale, non solo nell’interpretazione musicale, ma anche nel look.



Guarda "Tale e Quale Show"