I programmi da guardare su RaiPlay – lista aggiornata a novembre 2019

18 Novembre 2019 | 17:00 di Giulia Ausani

Avete perso una puntata del vostro programma Rai preferito? Volete rivedere gli show di quando eravate bambini oppure volete recuperare tutti gli episodi di quel programma di cui parlano sempre i vostri colleghi? Nessun problema: ci pensa RaiPlay.

Sulla piattaforma streaming della Rai infatti trovate non solo i programmi della settimana appena passata, ma anche tutti gli show, i programmi, i reality e i varietà Rai, compresi alcuni titoli che hanno fatto la storia della tv italiana.

Ecco allora i titoli da non perdere.

Viva RaiPlay! Dopo la striscia quotidiana di un quarto d’ora andata in onda su Rai Uno, il programma di Fiorello è ufficialmente sbarcato in esclusiva su RaiPlay: dal 13 novembre sulla piattaforma streaming escono tre episodi settimanali ogni mercoledì, giovedì e venerdì (in diretta alle 20.30, ma è possibile guardare in qualunque momento le puntate già uscite). Tra ospiti, monologhi e canzoni, Fiorello non delude mai.

Il Collegio Sono quattro le edizioni del docu-reality che catapulta una ventina di adolescenti dai tredici ai diciassette anni in un collegio fermo nel passato in cui dovranno imparare ordine e disciplina rinunciando a tutti i comfort moderni a cui sono tanto abituati, dallo smartphone a gel e piastre per capelli. Per quattro settimane, i ragazzi e le ragazze del Collegio devono seguire le lezioni “di una volta” per poter essere ammessi all’esame di licenza media. Voci narranti del programma, Giancarlo Magalli (le prime tre edizioni) e Simona Ventura (quarta edizione, ambientata nel 1982, contro gli anni Sessanta delle edizioni precedenti).

Fumettology Su RaiPlay sono disponibili le tre stagioni di “Fumettology - I miti del fumetto italiano”, serie di documentari dedicata alla storia e ai grandi nomi del fumetto italiano. Da Topolino a Diabolik, Da Corto Maltese a Lupo Alberto e Dylan Dog, ma senza dimenticare autori contemporanei come Sio, ecco un grande viaggio tra le matite italiane più famose.

Stanotte a... Alberto Angela ci porta alla scoperta di musei e monumenti da un privilegiato e suggestivo accesso notturno, per permetterci di dialogare a tu per tu con la storia senza le solite folle di turisti a distrarci. Su RaiPlay sono disponibili tutte le cinque puntate realizzate finora, dedicate a Pompei, Venezia, Firenze, San Pietro e al Museo Egizio di Torino.

Indietro tutta! Sono passati più di trent’anni dalla messa in onda dello spassosissimo “Indietro tutta!” condotto da Renzo Arbore e Nino Frassica, e su RaiPlay trovate tutte le sessantacinque puntate dello show. Satira travestita da gioco a premi, “Indietro tutta!” ironizzava sull’intrattenimento televisivo degli anni Ottanta, con una squadra di personaggi singolari come Riccardino e il professor Pisapia, per non parlare del corpo di ballo delle Ragazze Coccodè e dello sponsor dell’inesistente Cacao Meravigliao. Tra gli ospiti più famosi, Massimo Troisi, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Paolo Villaggio, Maurizio Costanzo e Little Tony.

Kilimangiaro Nato nel 1998 come “Alle falde del Kilimangiaro”, nel 2013 ha cambiato titolo ma la sostanza è rimasta sempre la stessa: un viaggio intorno al mondo che, tra documentari e ospiti, guida gli spettatori alla scoperta di luoghi incredibili. Su RaiPlay sono disponibili le stagioni 2018-2019 e 2019-2020, ma per chi preferisce scegliere la destinazione da esplorare c’è la sezione “Documentari di viaggio”, divisa per continente.

Superquark Su RaiPlay sono disponibili tutte le puntate delle ultime due stagioni di “Superquark”, storico programma di divulgazione condotto da Piero Angela, che in ogni episodio ci accompagna alla scoperta di argomenti di scienza, tecnologia, storia, economia e natura. Oltre alle puntate integrali, nella pagina di RaiPlay dedicata al programma trovate quattro sezioni (Scienza e tecnologia; Ambiente e società; Storia; Medicina e salute) che raccolgono specifici servizi a tema.



Città segrete Corrado Augias ci conduce alla scoperta di Roma, Parigi, Londra e Gerusalemme esplorando luoghi e soprattutto personaggi di quattro tra le città più visitate al mondo. Non un’esplorazione semplicemente turistica, ma una vera e propria divulgazione d’autore sulla storia delle città. Da RaiPlay potete accedere alle diverse sezioni dedicate a ogni città, in cui trovate tutte le clip a tema: da Sherlock Holmes a Mata Hari, da Pasolini alle Crociate, c’è da scoprire un mondo.



A raccontare comincia tu Paolo Sorrentino, Maria De Filippi, Sofia Loren, Fiorello, Riccardo Muti e Leonardo Bonucci sono i protagonisti delle interviste di Raffaella Carrà, che in ogni puntata invita i suoi interlocutori a raccontarsi tra ricordi, aneddoti, fallimenti e successi.



Che tempo che fa Non c’è bisogno di presentazioni per “Che tempo che fa”, ormai un vero e proprio "classico" Rai condotto da Fabio Fazio, che alterna incontri con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Su RaiPlay trovate tutte le puntate dal 2015 a oggi.



Ulisse: il piacere della scoperta Alberto Angela conduce il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura di tutto il mondo, con argomenti che spaziano dalla Francia di Maria Antonietta alla storia di Hiroshima e Nagasaki. Su RaiPlay trovate tutte le puntate delle stagioni dal 2015 a oggi.



Report “Report” è il programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo in tv con le inchieste su politica, economia e società guidate da Sigfrido Ranucci e la sua squadra. Su RaiPlay trovate tutte le puntate dal 2012 e non solo: c’è infatti una sezione dedicata alle “esclusive web”.



Storie Maledette Nel 2019 la Treccani ha riconosciuto come neologismo il termine “leosiner”, che si riferisce ai fan di Franca Leosini, creatrice e conduttrice di “Storie Maledette”. Il celebre programma di Rai 3, in onda dal 1994, racconta storie di cronaca nera con interviste ai condannati con cui Leosini cerca di ricostruire la vicenda. Senza esprimere giudizi ma con domande puntuale e incalzanti e un linguaggio aulico ed evocativo che è ormai il suo marchio di fabbrica. Su RaiPlay sono disponibili tutte le puntate dal 2011.



Tale e Quale Show La nona edizione del varietà condotto da Carlo Conti è attualmente in corso, ma per gli affezionati del programma su RaiPlay ci sono tutte le puntate della stagione 2018. Per chi ancora non lo sapesse, “Tale e Quale Show” vede dodici concorrenti famosi imitare altrettanti grandi della musica nazionale e internazionale, non solo nell’interpretazione musicale, ma anche nel look.



Virginia Raffaele - Facciamo che io ero Da non perdere il primo programma di Virginia Raffaele, che delizia il pubblico con le sue innumerevoli imitazioni di personaggi dello spettacolo e non solo. Da Ornella Vanoni a Melania Trump, passando per Michela Murgia e Bianca Berlinguer, ne vedrete delle belle. Su RaiPlay trovate tre sezioni nella pagina dedicata al programma: una con tutte le puntate, una dedicata alle clip con gli ospiti e un’altra che raccoglie i mille volti di Virginia.



Canzonissima Per i più nostalgici, su RaiPlay ci sono anche le edizioni del 1970 e del 1971 di "Canzonissima". Quella del 1970 vede la mitica conduzione di Corrado e Raffaella Carrà, con l'indimenticabile "Ma che musica maestro" a fare da sigla. Tra gli ospiti delle due edizioni anche Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Monica Vitti e Nino Manfredi.



