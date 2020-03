I programmi di RaiPlay per gli studenti a casa

06 Marzo 2020 | 16:25 di Giulia Ausani

Con le scuole e università chiuse fino al 15 marzo per contrastare la diffusione del Coronavirus, RaiPlay ha aggiornato i suoi contenuti di intrattenimento educativo per bambini e ragazzi con tre sezioni dedicate ricche di programmi, film e serie tv.



I programmi per i bambini

Bambini, teen e learning: queste le tre sezioni dedicate. La sezione Bambini, rivolta ai più piccoli, offre non solo cartoni animati e programmi, ma anche raccolte di video educativi come le lezioni di inglese di "Hello Kids", le ricette e attività creative spiegate con i cartoni animati di "Scaccianoia con Giulio Coniglio", il tutorial di programmazione informatica "Facciamo coding", i piccoli esperimenti e le attività manuali di "Gioca e Crea", le canzoni di "Karaoke" e le lezioni di danza di "Happy dance".



I programmi per gli adolescenti

La sezione Teen, rivolta agli adolescenti, offre film, cartoni animati, programmi tv e documentari da guardare con tutta la famiglia, tra cui "Superquark+", "Gatta Cenerentola" e "Il ragazzo invisibile" di Gabriele Salvatores.

I programmi di approfondimento

La sezione Learning propone (tantissimi) contenuti di apprendimento organizzati per materia. In Letteratura e teatro ci sono le monografie di grandi autori italiani e internazionali così come i drammi shakespeariani e le tragedie greche; in Storia ci sono inchieste, monografie, ricostruzioni e resoconti; in Storia dell'Arte si possono esplorare musei e correnti artistiche. E poi ancora approfondimenti sulla musica classica, programmi dedicati alla geografia e tantissimi programmi di scienza.



