I programmi di viaggio in tv: com’è bello il mondo anche visto da casa

Se vi chiedete quando potremo tornare a viaggiare, provate a partire subito con la tv. Turismo, natura, esplorazioni: tra documentari e approfondimenti, tra novità e repliche, i canali televisivi ci propongono un atlante eccezionale. Qui trovate una selezione di programmi davvero “mondiali”: dai reportage di Alberto Angela a Linea Verde.

E non è finita qui. Alle 9.40 di domenica, per esempio, Raiuno propone "Paesi che vai…", un “giro d’Italia” tra luoghi e storie. Piccolo cambiamento per "Tg2 Sì, viaggiare" (Raidue, venerdì, ore 13.50) ora si chiama "Diari di viaggio" e accoglie i video degli spettatori. Su Raitre ritroviamo "Geo" e "Tgr BellItalia" (sabato, 12.55). Si viaggia anche per fede: su Rete 4 si visitano i luoghi sacri con "I viaggi del cuore" (domenica, ore 11).

Meraviglie delle terre e delle tavole italiane nella domenica di Canale 5 (dalle 11.20) con "Le storie di Melaverde" e "Melaverde". Domenica di reportage su Tv2000 con "Il mondo insieme" (alle 15.20). Mentre su RaiPlay è disponibile il documentario di viaggio di Jovanotti "Non voglio cambiare pianeta".

I programmi di viaggio

Meraviglie

Su Raiuno mercoledì alle 21.25 ripartiamo alla scoperta dei tesori della nostra Penisola con una guida d’eccezione: Alberto Angela. Tra le mete degli appuntamenti, la Puglia, le ville palladiane, Mantova, piazza Navona a Roma e Amalfi.

Eden

Su La7 sabato alle 14.15 viene riproposto il meglio della trasmissione di Licia Colò dedicata al “Pianeta da salvare”.

Viaggiatori

Su Focus dal lunedì al sabato alle 7.00 e alle 13.45 (la domenica alle 7.00) eccezionali documentari su natura e arte.

Linea verde

Su Raitre domenica alle 12.20 classico appuntamento con Beppe Convertini. Dal lunedì al venerdì (12.20) va in onda Best of, una selezione dei servizi migliori.

Borghi d’Italia

Su Tv2000 sabato e domenica alle 14.20 Mario Placidini ci accompagna a visitare con gli occhi e col cuore bellezze, storia e tradizioni della piccola grande Italia.

Kilimangiaro

Su Raitre domenica dalle 15.55 Camila Raznovich esplora il mondo, con ospiti in collegamento e documentari.