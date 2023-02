I segreti di “100% Italia” tra sondaggi e ospiti vip

Sorrisi vi mostra in esclusiva come si realizza il nuovo quiz che Nicola Savino conduce ogni sera su Tv8 Solange Savagnone







Ogni sera su Tv8 alle 20.30 va in onda un vero gioiellino: “100% Italia”, l’originale game show condotto da Nicola Savino. Un programma che gioca sulle statistiche e sui gusti degli italiani facendoci trascorrere un’ora di sano e intelligente divertimento. Così siamo andati a sbirciare nello studio di Milano dove si registra il programma per vedere come nasce una puntata. E intanto la produzione ha risposto a tutte le nostre curiosità e domande.

Il programma è 100% italiano?

«Sì, è un format originale creato e realizzato da Banijay Italia. Il mercato estero sta dimostrando forte interesse, ma al momento non è stato ancora venduto».

Chi sono i 100 italiani del cosiddetto “panel”?

«Sono un campione assolutamente rappresentativo del nostro Paese, quindi composto per il 52% da donne e per il 48% da uomini di età e provenienze geografiche diverse sia per residenza che per nascita, dalle grandi città ai tanti piccoli paesi che compongono la nostra Italia».

Quanto restano “in carica” gli italiani?

«Almeno per una tranche di registrazione, ma in molti casi per l’edizione intera. Comunque, Banijay Italia lascia sempre aperto il sito per le candidature e rinnova ogni giorno i casting per nuove entrate. Il singolo sostituto deve però fare parte del medesimo “cluster” (raggruppamento di persone che hanno una o più caratteristiche in comune) di chi se ne va».

Si preparano da soli?

«Viene fatto un controllo preliminare dei loro gusti e del loro guardaroba da parte del reparto “styling & make up” (che gestisce abiti e trucco), ma poi si vestono come vogliono anche se ogni giorno prima di andare in scena vengono ricontrollati uno a uno, mentre le truccatrici in studio li sistemano e fanno le rifiniture finali».

Come raggiungono le loro postazioni?

«Le postazioni si presentano sotto forma di classica galleria teatrale. Ognuno dei cinque piani ha 20 sedute per un totale di 100. Ognuna delle cinque balconate è raggiungibile attraverso due scalinate laterali».

Dove alloggiano?

«Tutti i 100 risiedono in uno stesso albergo di Milano vicino allo studio dove registriamo. La convivenza ha favorito la nascita di amori, coppie e passioni, senza limiti di età».

Come mai ogni tanto fra i 100 appare un personaggio famoso?

«Nel periodo natalizio ci piaceva l’idea che venisse ogni giorno un vip, amico di Nicola Savino, a salutare. L’idea ha funzionato e ha divertito gli stessi 100: da allora abbiamo pensato di mantenere delle ospitate vip qua e là nelle puntate».

Come selezionate i concorrenti?

«Si iscrivono al portale on line delle candidature (eccolo qui: casting.banijayitalia.it/concorrenti gioco/), sempre attivo, raccontandosi sinteticamente. Poi la redazione seleziona i profili che ritiene più spigliati e adatti e procede con dei casting in gran parte online, ma a volte anche di persona».

Chi scrive le domande?

«Gli autori con la supervisione dell’esperto di sondaggi Livio Gigliuto. Però se a una domanda tutti rispondono allo stesso modo, o al contrario in maniera completamente diversa l’uno dall’altro, non si riesce a creare una statistica».

Nicola Savino vede nel monitor le risposte?

«Vede in anticipo solo le domande con risposta aperta perché quelle sono state fatte nei giorni precedenti, mentre quelle “live”, realizzate al momento, dipendono dalla votazione dei 100 attraverso i propri telecomandi. Nicola le vede un paio di secondi prima dello svelamento».

Perché Nicola indossa sempre polo colorate?

«È una scelta della costumista, condivisa da tutti: vuole essere elegante, quindi con un abito, ma essendo questo un “preserale”, lo sdrammatizziamo un po’ grazie alle polo colorate».

Perché avete cambiato il gioco “Vox pop”?

«In ogni tranche di registrazione vorremmo aggiungere, cambiare e rinnovarci. Il primo game, “La maggioranza”, è di riscaldamento, facile e comprensibile, difficile da cambiare; “La sfida dei 100” permette di rimanere campioni e di accedere al gioco finale per vincere il montepremi raggiunto; “Prendere o lasciare” è l’ultimo gioco, ad alta tensione anche per chi segue da casa. Quindi il secondo gioco è sicuramente quello più in evoluzione e lo sarà anche in futuro».

Dov’è la stanza in cui sono isolate le coppie al penultimo gioco?

«Nel retro platea dei 100, in un backstage all’americana, in stile industriale, con le luci basse, al contrario di quelle forti in studio».

Chi ha vinto di più?

«Due cugini siciliani di Caltanissetta, Danilo e Christian. Hanno vinto un montepremi totale di 82 mila euro, suddiviso in tre puntate in cui hanno trionfato».