“I viaggi del cuore” ripartono con Davide Banzato

Da domenica 5 novembre Davide Banzato torna su Canale 5 con "I viaggi del cuore", che ci portano nei luoghi di fede e spiritualità facendoci immergere in tante storie straordinarie.

Mi tolga subito una curiosità: molti la chiamano Davide Banzato. E il don dove è finito?

«Non mi piace l’appellativo don perché rimango fedele al Vangelo, dove si dice che nessuno deve farsi chiamare maestro o signore. Il don è diminutivo di dominus, signore, e allora sinceramente preferisco essere chiamato semplicemente Davide perché sono una persona e un prete».

Come sceglie le destinazioni dei suoi viaggi?

«Noi valorizziamo tutti i posti dove andiamo, in Italia come nel resto del mondo, svelando curiosità e dettagli poco conosciuti. Per esempio, siamo stati in Irpinia a visitare il santuario di Montevergine dove è stata nascosta la sacra Sindone per sottrarla alle mani di Hitler…».

Le tappe di questa nuova stagione?

«Il primo viaggio sarà in Turchia, alla scoperta delle meraviglie e della storia della Cappadocia, una delle esperienze più belle della mia vita. Poi andremo a Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, a Czestochowa e a Cracovia in Polonia, ma anche in Africa con le Missioni don Bosco. In Italia, invece, in Campania, nel Lazio e in Val d’Aosta».

Come concilia il ruolo di conduttore con la sua missione religiosa?

«Sono giornalista, faccio anche l’autore di questo programma e la fede pervade anche quello che è il mio lavoro. Dopo la conversione ho trovato una gioia unica nel Vangelo, che offre una chiave di lettura a tutti, laici e credenti».