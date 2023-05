I “Viaggi pazzeschi” di Victoria Cabello su Tv8

Dal 23 maggio ci farà scoprire Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool Antonella Silvestri







Lo scorso anno ha vinto "Pechino Express" in coppia con Paride Vitale (si chiamavano “I pazzeschi”). Ora, Victoria Cabello porta nuovamente con sé il fidato compagno di avventure nel nuovo programma "Victoria Cabello – Viaggi pazzeschi", al via il 23 maggio su Tv8. I due ci faranno scoprire Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool.

Si sente pronta?

«Sono carichissima e non vedo l’ora di “partorire” (ride). Ci abbiamo lavorato tanto e ora il progetto vede finalmente la luce».

È un programma di viaggi. Perché pazzeschi?

«Sono viaggi pensati da tre persone italiane che vivono sul posto e che si sfidano tra loro per proporci le loro idee. In sostanza, ci mostrano i lati meno conosciuti della città. Molti posti sono davvero poetici, altri orrendi… Offriranno molti spunti ai futuri viaggiatori».

Ormai lei e Paride siete la nuova coppia della tv.

«Ci conosciamo da tantissimo tempo. Con Paride organizziamo viaggi bizzarri. Non potevo non condividere l’ennesima follia (ride)».

Le chiedono spesso consigli di viaggio?

«Di continuo. Quando Aurora dei The Jackal è andata a New York, ad esempio, mi ha chiesto consigli su ristoranti, mostre e luoghi da visitare. E io, ogni volta, do un taglio personale ai suggerimenti».

Un viaggio pazzesco che ha fatto?

«In Brasile con Paride, che, poverino, dopo un quarto d’ora si è spaccato la caviglia. Nonostante abbia zoppicato per tutta la vacanza, ci siamo comunque divertiti un mondo tra San Paolo, Rio de Janeiro e la zona di Bahia».

E quello “da paura”?

«Sempre con Paride. Lui, avendo cambiato lavoro ed essendo anche un po’ preoccupato per le sue sorti, non era riuscito a prenotare la vacanza. Con la scusa di portarlo a un mercatino di modernariato, passione che abbiamo in comune, l’ho spinto a lanciarsi col paracadute!».