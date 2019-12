Il 2020 inizia con due grandi concerti

Certe tradizioni non smettono mai di “contagiarci” di bellezza e cultura. È il caso dei concerti di Capodanno di due istituzioni musicali come il teatro La Fenice di Venezia e l’orchestra Wiener Philharmoniker di Vienna

26 Dicembre 2019 | 9:20 di Paolo Fiorelli

Certe tradizioni non smettono mai di “contagiarci” di bellezza e cultura. È il caso dei concerti di Capodanno di due istituzioni musicali come il teatro La Fenice di Venezia e l’orchestra Wiener Philharmoniker di Vienna.

Il primo sarà trasmesso in diretta su Raiuno (e poi in replica alle 18.30 su Rai 5 e alle 20.30 su Radio 3): il maestro coreano Myung-whun Chung dirigerà brani dalle opere più amate, come il “Nessun dorma” della “Turandot” e il “Va’ pensiero” del “Nabucco”, fino al brindisi al nuovo anno con “Libiam ne’ lieti calici” de “La Traviata”.

Da Vienna invece (in diretta alle 13.30 su Raidue e in replica, alle 21.15, su Rai 5) il consueto repertorio di valzer e marce degli Strauss, cui si aggiungono brani di Beethoven, Ziehrer, Suppé e altri.