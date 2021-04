“Il borgo dei borghi”, Camila Raznovich svela la classifica

Domenica 4 aprile su Raitre. Accanto a lei, Rosanna Marziale, chef stellata, Mario Tozzi, geologo, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte Camila Raznovich Simona De Gregorio







Piccole realtà ma ricche di storia, cultura, arte e tradizioni gastronomiche. Parliamo dei borghi, vere perle sparse su tutto il territorio italiano diventate mete turistiche ricercate.

Anche grazie a "Il borgo dei borghi", il programma di Raitre giunto all’ottava edizione che ha permesso ai telespettatori di scoprirli. E domenica 4 aprile su Raitre Camila Raznovich ci svelerà la classifica di quelli più affascinanti votati dal pubblico. Accanto a lei, Rosanna Marziale, chef stellata, Mario Tozzi, geologo, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte.

Camila, lei ha un borgo del cuore?

«Sono tutti luoghi magici, ogni volta è una magnifica scoperta, da quelli in Toscana all’Ortigia, a Siracusa».

Se viaggia con la mente, dove va?

«Sicuramente in Grecia, è sempre stata la mia meta preferita».

In vista dell’estate, quali precauzioni adottare per una vacanza in sicurezza?

«Io sono sempre stata molto attenta. Mi documento su tutto prima di partire. E, a maggior ragione in questo periodo, tutti dovrebbero rispettare le regole e usare il buon senso».

Ci sono regioni in cui si sente più a casa?

«Il Lazio, Roma. Vivo a Milano, ma è la mia regione adottiva, lavoro lì da sei anni».

Lascerebbe l’Italia per un altro Paese?

«Non lascerei mai l’Italia, ho viaggiato e vissuto in diversi Paesi, ma questa resta e resterà sempre la mia casa».

Qual è il primo viaggio che farà non appena sarà possibile?

«Ovunque, purché si possa riassaporare quella normalità e spensieratezza di cui abbiamo voglia e diritto di godere».