“Il borgo dei borghi”, è il giorno della finale

Dal Nord al Sud, passando per il Centro, anche quest’anno sono 20 i borghi in gara che si contendono la vittoria. E scopriremo il vincitore domenica 17 aprile in prima serata su Rai3 nella finale di "Il borgo dei borghi". Conduce Camila Raznovich.

Il programma è giunto alla nona edizione e non stanca mai...

«È sempre bello scoprire il nostro territorio e ogni volta trovo delle “perle” . E questo piace anche al pubblico perché raccontiamo un aspetto familiare dell’Italia e diamo spunti per gite fuori porta o mete per le vacanze».

C’è un piatto tipico che le è rimasto nel cuore?

«Ricorderò sempre la cucina di un giovane chef, Sabatino Lattanzi, che è rimasto nel suo borgo di nascita, a Civitella del Tronto, in Abruzzo, per aiutarne la ripresa dopo il terremoto».

Un borgo che non è ancora riuscita a visitare?

«Vivo a Milano ma lavoro a Roma da anni, però non sono ancora riuscita a visitare i borghi del viterbese, facilmente raggiungibili dalla capitale. In tanti me li hanno descritti come luoghi fantastici».

Che cosa la affascina dei borghi?

«La quiete, il senso di solidarietà tra le persone, che è difficile trovare in città».

La lascerebbe?

«Per adesso ho troppe cose che mi tengono legata alla metropoli. Magari quando andrò in pensione...».