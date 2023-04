“Il borgo dei borghi”, è tempo di finale

Domenica 9 aprile in prima serata su Rai3 verrà decretata la località vincitrice del 2023 Simona De Gregorio







Torna anche quest’anno la sfida tra piccoli grandi gioielli d’Italia. Domenica 9 aprile in prima serata su Rai3 verrà decretata in "Il borgo dei borghi" la località vincitrice del 2023. In gara ci sono 20 paesi, ognuno in rappresentanza di una regione, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura o per la qualità della vita.

Sarà un viaggio alla scoperta di tanti luoghi magici, pieno di sorprese, condotto da Camila Raznovich. Scopriremo territori ricchi di storia, tradizione e arte e incontreremo gli abitanti di tutti i paesi concorrenti fino a conoscere il vincitore scelto dal pubblico (che ha potuto votare fino ai giorni scorsi sul sito del programma), insieme con una giuria di esperti composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.

Una curiosità: in competizione c’è anche Ronciglione (VT), nel Lazio, paese di origine di Marco Mengoni, che sui social ha riconfermato il suo amore per questo incantevole borgo, invitando tutti a votarlo. E al cantante si sono associate anche la comica Paola Minaccioni e l’attrice Maria Grazia Cucinotta, entrambe molto affezionate a Ronciglione.