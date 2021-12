Il Capodanno in tv con gli show di Rai1 e Canale 5

Amadeus e Federica Panicucci conducono gli show delle due reti Redazione Sorrisi







Rai1

Sarà Amadeus a traghettarci nel nuovo anno a suon di musica e brindisi. Il Capodanno di Rai1, infatti, si affida alla

simpatia del conduttore che aprirà le danze de "L’anno che verrà" al termine del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a reti unificate. Il veglione di San Silvestro dell’ammiraglia Rai andrà in onda dal Parco 4 di Acciai Speciali a Terni (Umbria). Attesi per lo spettacolo, numeri uno della musica e dello show. Un nome su tutti che circola in queste ore è quello di Fiorello

Canale 5

Il San Silvestro di Canale 5 avrà il sorriso di Federica Panicucci, che ci accompagnerà nel conto alla rovescia che ci porterà nel 2022. "Capodanno in musica" andrà in onda da piazza della Libertà a Bari appena concluso il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a reti unificate. Uno show, quello dell’ammiraglia Mediaset, che vede la partecipazione straordinaria di Pio e Amedeo. Sul palco allestito nel cuore del capoluogo pugliese si alterneranno artisti di primo piano, come Al Bano, per una serata di musica e allegria.