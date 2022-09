“Il castello delle cerimonie” torna su Real Time

Donna Imma e il marito Matteo tornano ad accogliere festeggiati e invitati da venerdì 2 settembre Simona De Gregorio







Le sfarzose sale del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (NA) sono pronte a celebrare matrimoni, comunioni e anniversari sotto l’occhio delle telecamere di "Il castello delle cerimonie". Donna Imma e il marito Matteo tornano ad accogliere festeggiati e invitati da venerdì 2 settembre su Real Time. E in questa nuova stagione c’è una sorpresa: si comincia con le nozze di Francesco Merola, figlio del grande Mario, re della sceneggiata napoletana. Un evento in cui i Polese da padroni di casa diventeranno gli invitati degli sposi!

Imma e Matteo raccontateci voi.

Imma: «Mario Merola e mio papà, Don Antonio, erano molto amici. E le nostre famiglie sono legate, perciò Francesco ci ha voluti come testimoni di nozze. Ed è stata davvero una bellissima festa, lo vedrete...».

Quali sono i vostri punti di forza in pranzi e cene?

Matteo: «Sia in estate che in inverno proponiamo un menu a base di pesce fresco che rispetta la stagionalità. Ma non manca mai un piatto tradizionale, dai cannelloni alla pasta con provola e patate, fino ai mazzanelli alla lardiata».

Siete famosi anche per soddisfare ogni richiesta insolita.

Matteo: «Sì, dai fuochi di artificio a carrozze o auto d’epoca. Una coppia ha voluto fare l’entrata al castello in sella a un cavallo, che abbiamo procurato. Non siamo mai impreparati. E quando i festeggiati vengono da lontano, anche dall’estero, organizziamo tutto in videochiamate».

Ma se una coppia non ha un grande budget a disposizione?

Imma: «Cerchiamo di fare di tutto per accontentarli proponendo le soluzioni migliori in base a esigenze e budget. “Non ospitiamo solo Lord ma trattiamo tutti da re”... è il nostro motto!».