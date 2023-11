“Il Cercasuoni” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, giovedì 30 novembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Un professore 2 - Rai1 - Ore 21.30

Che coppia! Lui, Alessandro Gassmann, non ha fatto neppure in tempo a festeggiare il successo di “I bastardi di Pizzofalcone 4”, e si è ritrovato nei panni del prof Dante Balestra; lei, Claudia Pandolfi, oltre a riprendere il ruolo di Anita accanto a lui, è fra i protagonisti di un’altra serie, “Noi siamo leggenda”, in onda su Rai2. Cose che capitano quando il pubblico ti adora…

Piazza Pulita - La7 - Ore 21.15

Il suo programma ha festeggiato i 12 anni di vita (è in onda dal 15 settembre 2011) e gode di ottima salute: ai telespettatori piace lo stile rigoroso di Corrado Formigli e la sua attenzione nel raccontare con scrupolo i fatti più caldi dell’attualità.

The Truman Show - Sky Cinema Due - Ore 21.15

Fino al 1998 a Hollywood era considerato poco più di un clown, capace di far ridere con smorfie e acrobazie, ma nel complesso abbastanza limitato. Poi, proprio quell’anno, tutto improvvisamente cambiò per Jim Carrey: il film di Peter Weir ne esalta il grande talento, regalandogli un ruolo davvero indimenticabile e una fama meritatissima.

Il Cercasuoni - Rai Yoyo - Ore 16.00

Da npn perdere, in prima visione assoluta, una serie animata dedicata ai più piccoli, che vede protagonista un bambino parzialmente sordo, innamorato dei suoni e della natura. La voce narrante è quella di Carolina Crescentini.

Zelig - Canale 5 - Ore 21.20

Alla fine lo show ha cambiato collocazione (lasciando il mercoledì sera a Gerry Scotti), ma le risate sono sempre le stesse, grazie a un cast di stelle e alla simpatia della coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Un posto al sole - Rai3 - Ore 20.50

Sono come Ridge e Brooke per “Beautiful” e senza di loro, la soap non potrebbe esistere: sono Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano)

Per chi vuole vedere altri film Rullo di tamburi - Rete 4 - Ore 16.35 Un giovane ma già carismatico Charles Bronson è la stella di un western che racconta le tensioni tra il governo americano e gli indiani Modoc nella California del 1872. Un'estranea fra noi - IRIS - Ore 14.35 Un thriller decisamente inconsueto: la protagonista, la poliziotta Melanie Griffith, deve infatti indagare tra molte difficoltà nella comunità newyorkese degli ebrei ortodossi. Heat - La sfida - Rai Movie - Ore 21.10 A 21 anni da “Il padrino Parte II”, Robert De Niro e Al Pacino tornano a recitare nello stesso film: il primo è un abilissimo rapinatore, il secondo è lo sbirro che gli sta alle costole. Magnifico. L'olio di Lorenzo - Tv 2000 - Ore 20.55 L’incredibile storia vera di due genitori che, per salvare il figlio affetto da una rara e gravissima malattia, pur non essendo medici riuscirono a creare un farmaco capace di bloccare l’avanzare del male.

Memo sport

CALCIO: EUROPA LEAGUE

ore 18.45 Atalanta-Sporting Lisbona (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 21.00 Servette-Roma (Tv 8)

(Tv 8) ore 21.00 Liverpool-Lask (Sky Calcio)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.30 Bayern Monaco-Bologn a (Sky Max)

a (Sky Max) Milano-Kaunas (Sky Arena)

TENNIS