“Il complemago”: arriva la prima produzione originale di Cartoonito

Il 7 ottobre comincia un divertente show per bambini con il personaggio interpretato da Ulisse Provolo con Giorgia Boni







Grandi novità per i bambini: su Cartoonito (46 del DTT) arriva "Il complemago", la prima produzione originale del canale a partire dal 7 ottobre, tutti i venerdì alle 19.30. Si tratta di un format inedito sviluppato e prodotto con Banijay Italia per il pubblico dei piccoli, che vedranno in ogni puntata cosa significa una festa di compleanno da sogno.



Interpretato da Ulisse Provolo, il Complemago è un mago davvero speciale, infatti ha più di diecimila anni perché…ogni giorno è il suo compleanno! Per questo motivo, ogni giorno attende nuovi amici al castello per festeggiare insieme a lui e per fare un party strepitoso, con l’aiuto della sua Apprendista (e co-conduttrice) Giorgia Boni.

Ogni giorno, quindi ogni compleanno del Complemago, verrà festeggiato con una festa con un tema sempre diverso e divertente: tra le decorazioni, la torta e il regalo sono tante le cose da organizzare, per questo l’aiuto dei bambini è fondamentale. Vista l’età del Complemago (più di diecimila anni), il Complemago, infatti, è un po’ smemorato e gli invitati, guidati dall'Apprendista, dovranno superare tante divertenti sfide per conquistare le pergamene con gli incantesimi necessari ad ottenere tutto l’occorrente per allestire la festa.

Nel nuovo show di Cartoonito, i bambini sono i veri protagonisti e motori della storia, così come l’emozione e la magia di una vera festa di compleanno saranno sempre al centro, insieme alla musica ed irresistibili canzoni, per coinvolgere i piccoli spettatori che apprenderanno, divertendosi, l’importanza del lavoro di squadra e dell’uso della fantasia per realizzare compleanni davvero magici.