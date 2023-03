“Il delivery perfetto”, con Fatima Trotta

La sfida per il miglior servizio di consegna a domicilio su Food Network Redazione Sorrisi







Serata relax: famiglia, divano e film. Cosa manca? La cena perfetta consegnata direttamente a casa! Su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) arriva "Il delivery perfetto", un viaggio alla ricerca dei migliori ristoranti con delivery in compagnia di Fatima Trotta, in onda dal 28 marzo ogni martedì alle 22.00 e disponibile in streaming su Discovery+.

Due ristoranti che offrono il servizio di consegna a domicilio si sfidano per aggiudicarsi il titolo di “delivery perfetto”. A giudicarli saranno delle vere famiglie e Fatima Trotta, in veste di conduttrice. Dopo aver conosciuto la famiglia protagonista di puntata e i due ristoranti in gara, la competizione entrerà nel vivo: i componenti della famiglia accoglieranno Fatima a casa propria per assaggiare i due piatti proposti dai due locali in sfida. Il ristorante vincitore verrà decretato dalla somma dei voti della famiglia e di Fatima secondo quattro parametri: velocità di consegna, presentazione del piatto e packaging, prezzo e gusto. In ogni puntata, una località diversa: Bari, Pescara, Campobasso, Benevento, Napoli.