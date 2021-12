Il dietro le quinte di “Zelig”

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono tornati con grandi ascolti. E noi siamo andati a spiare nel backstage Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Credit: © Marina Alessi Barbara Mosconi







Grande successo a teatro e in tv per il ritorno di “Zelig”. Non si potevano celebrare meglio i 35 anni del famoso cabaret milanese e, insieme, le nozze d’argento con Mediaset: il debutto di “Zelig” avvenne su Italia 1 nel 1996 e Claudio Bisio era lì sul palco. Prima nella storica sede di viale Monza 140, a Milano, poi in un tendone e dal 2007 al Teatro degli Arcimboldi, dove sono state preparate queste tre nuove puntate per Canale 5.

Dietro le quinte di "Zelig" Un’aggiustatina alla cravatta e il Mago Forest è pronto per i suoi sempre sorprendenti numeri di prestigio Claudio Bisio si consulta con il tecnico audio Fabio Franchi (a sinistra) e il consulente musicale Daniele Pobbiati Vanessa Incontrada con l’autrice Alessandra Scotti. L’ultima edizione di “Zelig” condotta da Incontrada e Bisio risaliva al 2010 Giovanni Vernia al trucco si trasforma nel suo storico personaggio, il discotecaro Jonny Groove Maurizio Lastrico nel camerino del Teatro degli Arcimboldi. Alle serate dal vivo hanno assistito oltre 14 mila spettatori Super concentrato Gioele Dix rilegge il monologo sull’evoluzione del cibo e del suo consumo Prova generale per i Senso D’oppio: Francesco Lattarulo detto “il lungo” e Pietro Casella detto “il corto”

Sul palco oltre 50 comici, conosciutissimi o debuttanti, si sono alternati in scena accolti con grandi applausi. Per quest’anno erano previste tre puntate-evento, ma visto il successo della coppia Bisio-Incontrada e della loro banda di comici, ci sarà una puntata speciale il 9 dicembre con sketch inediti, fuori programma e, ovviamente, tante risate.