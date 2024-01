Il documentario su Nino Manfredi e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, martedì 9 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Irish Crime - Sky Investigation - Ore 21.15

Al via la seconda stagione di questa serie di produzione tedesca ma ambientata a Galway, in Irlanda. Qui vive la psichiatra Cathrin Blake (Desirée Nosbusch), consulente della polizia. La sua vita e segnata da un dramma: l'omicidio del marito, un detective i cui resti vengono ritrovati dieci anni dopo la morte …

Operazione Valchiria - Rai Movie - Ore 22.40

Tom Cruise interpreta il colonnello Claus von Stauffenberg, ufficiale nazista ribelle, in questo film di Bryan Singer che ricostruisce il complotto per uccidere Hitler messo in atto da alcuni congiurati nel luglio del 1944.

Il paradiso delle signore - Rai1 - Ore 16.00

"Ricominciare", "Incantesimo", "CentoVetrine": sono alcuni dei titoli che hanno fatto di Vanessa Gravina una delle regine delle serie tv. Nel 2018 è entrata nel cast del Paradiso, nei panni di Adelaide di Sant'Erasmo, un personaggio che in queste settimane sta facendo molto parlare di sé …

Senza traccia - Rai 4 - Ore 19.05

Se una persona scompare a New York, lui comincia a indagare … Si chiama Jack Malone (Anthony La Paglia) ed è l'agente dell'Fbi protagonista di questa serie prodotta dal 2002 al 2009.

Le iene - Italia 1 - Ore 21.20

Che coppia! Lui si è fatto conoscere con "Italia's Got Talent", lei è un'ex attrice che (per ora) ha interrotto la carriera per fare la giornalista e la conduttrice tv. Che faranno domani Max Angioni e Veronica Gentili? Chissà … Di sicuro in questo show funzionano alla perfezione.

Uno, nessuno, cento Nino - Sky Documentaries - Ore 21.15

Nel 2021, in occasione del centenario della nascita di Nino Manfredi, il figlio Luca ha realizzato questo film in cui, attraverso immagini d'archivio, un'intervista al padre e racconti di colleghi come Massimo Ghini, Elio Germano e Nancy Brilli si ricostruisce la vita e la carriera del grande attore.

Per chi vuole vedere altri film Il mondo dei replicanti - Rai Movie - Ore 21.10 Nel 2009 Jonathan Mostow trae da un romanzo di fantascienza a fumetti questo film con Bruce Willis. Si immagina un futuro nel quale ogni uomo ha un alter ego tecnologico. Il ragazzo invisibile - Sky Cinema Family - Ore 22.45 Ludovico Girardello è il giovanissimo protagonista di questo film di Gabriele Salvatores. Interpreta un ragazzino che scopre di avere un potere incredibile: quello di non essere visto ... Il molti santi del New Jersey - Rai 4 - Ore 21.20 Ambientato nel 1967 a Newark, il film anticipa in forma di prequel personaggi e temi che hanno poi fatto la fortuna della celebre serie tv "I Soprano". Interessante. La stella di latta - IRIS - Ore 23.00 Per ripicca contro il padre sceriffo (John Wayne), che li ha sempre trascurati, due ragazzini diventano complici di una banda di rapinatori. Non immaginano che sarà papa a dar loro la caccia...

PALLAVOLO

ore 12.00 Perugia-Monza (Rai Sport)

PALLANUOTO: EUROPEI FEMMINILI

ore 16.00 Quarti di finale (Rai Sport)

BASKET: EUROLEGA