Il documentario su Quentin Tarantino e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, mercoledì 3 gennaio

La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Rischiatutto 70 - Rai1 - Ore 21.30

Per celebrare i 70 anni della Rai, Carlo Conti conduce una serata speciale che tributa un omaggio a una delle trasmissioni simbolo della tv pubblica: il mitico quiz portato al successo negli Anni 70 da Mike Bongiorno. A giocare una pattuglia di concorrenti vip tra cui Mara Venier, Loretta Goggi, Luca Argentero, Massimo Ranieri e Alberto Matano.

Roma-Cremonese - Canale 5 - Ore 21.00

I giallorossi padroni di casa guidati da Jose Mourinho ospitano i lombardi negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le due squadre si sono incontrate anche nella scorsa edizione, sempre all'Olimpico ma nei quarti di finale: finì con la sorprendente vittoria degli ospiti per 2-1.

The First Eight - Sky Documentaries - Ore 20.00

Una chicca per cinefili, questo speciale su Quentin Tarantino e in particolare sui suoi primi 8 film, da "Le iene" a "Pulp Fiction", da "Bastardi senza gloria" a "Django Unchained" e "The Hateful Eight". Tra aneddoti e dietro le quinte, emerge il ritratto di un genio.

E.T. - L'extraterrestre - Italia 1 - Ore 21.20

Praticamente impossibile trovare nuove parole per presentare un film che è entrato nella storia del cinema nel momento stesso in cui è arrivato nelle sale. La storia dei bambini che salvano il piccolo alieno per poi restituirlo ai suoi simili continua a sbalordire e commuovere come il primo giorno.

Free - Liberi - Raitre - Ore 21.20

Sandra Milo, malinconica ospite di una casa di riposo, progetta una fuga in Puglia con altri anziani … Comincia cosi il film girato nel 2020 da Fabrizio Maria Cortese; nel cast anche Corinne Clery, Antonio Catania e Ivano Marescotti.

Il giro del mondo in 80 giorni - Rai2 - Ore 21.20

Prosegue il viaggio di Phileas Fogg (David Tennant), in compagnia del fidato Passepartout (Ibrahim Koma).

Per chi vuole vedere altri film Con Air - Nove - 00.15 Un piccolo classico del cinema d'azione, con Nicolas Cage coinvolto suo malgrado nel dirottamento di un aereo carico d criminali. Con lui, John Malkovich e Steve Buscemi. Mistero a Crooked House - Rai Movie - Ore 21.10 Da un romanzo di Agatha Christie, il racconto dell'indagine per l'omicidio di un anziano magnate. In un ricco cast spicca la solita straordinaria Glenn Close: da sola vale la visione. Scandalo al sole - IRIS - Ore 17.15 Amori proibiti, adulterio, rapporti prematrimoniali: nel 1959, anno d'uscita, questi temi fecero scalpore, e non poco. Detto questo, è un melodramma ben girato e invecchiato benissimo. Allied - L'ombra nascosta - Sky Cinema Uno - Ore 15.10 Possibile che mia moglie non sia un'eroina della Resistenza, ma una doppiogiochista al servizio di Hitler? Questo è l'atroce dubbio di Brad Pitt in questo mix di spy story e dramma sentimentale.

Memo sport

BASKET: EUROLEGA

ore 20.30 Bologna-Bayern Monaco (Sky Sport Uno)

ore 21.00 Barcellona-Real Madrid (Sky Sport Arena)

JUDO

ore 15.55 Campionati Nazionali Assoluti (Rai Sport)

SCI DI FONDO