“Il giorno più bello” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, mercoledì 6 dicembre

Il giorno più bello - Rai1 - Ore 21.30

In prima tv una commedia che vede protagonista Aurelio (Paolo Kessisoglu), un organizzatore di matrimoni pieno di debiti, che vorrebbe cedere l’attività. Prima però deve occuparsi di un’ultima cerimonia, molto delicata… Nel cast, anche Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino.

U2 live in London - Rai 5 - Ore 22.15

La rock band di Bono si esibisce stavolta in una dimensione acustica in un tempio della musica mondiale: gli studi londinesi di Abbey Road, che furono negli Anni 60 il quartiere generale dei Beatles.

È sempre mezzogiorno! - Rai1 - Ore 11.55

Come ogni settimana, il programma di Antonella Clerici va in onda dal lunedì al venerdì. Perché ce ne occupiamo proprio oggi? Semplice, per farle gli auguri: La bionda conduttrice soffia infatti su 60 candeline. Buon compleanno dal pubblico e da noi di Sorrisi!

Audrey - Sky Documentaries - Ore 21.15

Uno speciale dedicato alla vita e alla carrierta di una delle leggende di Hollywood: Audrey Hepburn, icona di stile e protagonista di film indimenticabili come “Colazione da Tiffany” e “Vacanze romane”.

The Lost King - Sky Cinema Due - Ore 21.15

Si apre oggi il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia. Si parte dall’Olimpico di Roma, dove i biancazzurri padroni di casa devono vedersela con i rossoblu liguri allenati da Alberto Gilardino, e puntano sull’estro del bomber Ciro Immobile per accedere ai quarti.

American Gigolò - Sky Cinema Romance - Ore 22.55

Come fa una donna qualsiasi, appassionata di storia, a trasformare la propria grigia esistenza in una favola? Basta ritrovare in un parcheggio i resti di re Riccardo III… Sally Hawkins è la protagonista di questo film in prima tv, diretto da Stephen Frears e ispirato a una storia vera.

Per chi vuole vedere altri film Assassin's Creed - Rai 4 - Ore 21.20 Un’avventura ispirata all’omonimo videogioco, con un cast stellare: con il protagonista Micahel Fassbender ci sono Jeremy Irons, Marion Cotillard e Charlotte Rampling. Un medico, un uomo - Tv2000 - Ore 20.55 Un medico di talento ma arrogante (William Hurt), senza alcuna empatia verso i pazienti, si ritrova gravemente malato e capisce l’importanza dei rapponti umani. Non per soldi... ma per denaro - Rai Movie - Ore 21.10 Un cameraman Jack Lemmon) resta leggermente contuso durante un servizio, ma il cognato avvocato (Walter Matthau) chiede un risarciment milionario... Hollywood homicide - IRIS - Ore 16.45 Il mostro sacro Harrison Ford fa coppia con l’astro nascente Josh Hartnett in questo poliziesco del 2003. I due formano una strana coppia di detective che indaga sulla morte di alcuni rapper.

Memo sport

CALCIO: COPPA ITALIA

ore 20.45 Fiorentina-Parma (Italia 1)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.30 Bologna-Barcellona (Sky Sport Arena)

BASKET: EUROCUP

ore 20.00 Trento-Ulm (Sky Sport Max)

PALLANUOTO: CHAMPIONS