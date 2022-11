Il gran finale di “Tú sí que vales”

Lo show di Canale 5 proclama il vincitore di questa stagione e gli assegna il premio di 100 mila euro Alessandro Alicandri







Il 19 novembre la nona edizione di “Tú sí que vales”, in diretta e grazie al solo voto del pubblico, sceglierà il concorrente meritevole dei 100 mila euro in palio. Dopo la semifinale sono in pochi a contendersi la vittoria ma alcuni erano già certi di poter arrivare fin qui: tra una schiera di acrobati e atleti, si è distinta Antonietta Messina, signora che da giovane ha rinunciato al suo mestiere di cantante per seguire la crescita dei figli. Dopo tanti anni ha scelto di tornare sul palco a “Tú sí que vales” per cantare “La vita” di Shirley Bassey. La canzone non è casuale: Antonietta l’ha usata per raccontare la sua lotta contro una malattia che sembrava essere stata sconfitta più di un decennio fa. E così ha fatto commuovere tutti per la sua storia.

Interessante è stato anche il racconto di Diego Gastaldi, atleta in carrozzina che ha inventato un furgone speciale per superare le barriere architettoniche che normalmente ci sarebbero in un camper. Quel mezzo di trasporto gli permette di essere ogni giorno del tutto autonomo, anche nei viaggi dedicati allo sport che intraprende insieme alla sua ragazza, Ludovica, con la quale condivide la passione per il fitness e la natura.

Tra mille emozioni, non è mancato il divertimento grazie alla massiccia presenza di Giovannino, l’amico (o nemico, dipende dai punti di vista) di Sabrina Ferilli che in ogni puntata è riuscito a inventare scherzi sempre nuovi, dimostrandosi il disturbatore perfetto: in una puntata è riuscito ad apparire persino sotto la poltrona di Sabrina. Gli scherzi alla rappresentante della giuria popolare sono ormai uno degli elementi ricorrenti nello show, complici le idee geniali di Maria De Filippi, che spesso si fa parte attiva in esilaranti momenti di gioco con la collega e amica.

A sorpresa si è fatta strada con i suoi siparietti Tina Cipollari, l’opinionista di “Uomini e donne” che ha fatto capolino nello show in concomitanza con l’uscita del suo libro “Piume di struzzo” (Mondadori, 18 euro), sfoggiando come sempre la sua sfrontata simpatia. È difficile capire chi potrà ambire al primo posto perché ogni anno chi trionfa viene da mondi diversi: per esempio, hanno vinto una cantante lirica, un comico prestigiatore e un coreografo... fuori dagli schemi.