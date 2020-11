“Il grande slam”, su Rai Sport il primo docufilm sulla pallavolo italiana

Lo speciale andrà in onda venerdì 6 novembre in seconda serata. Quella del Parma, nella stagione 1989-1990, è stata l’unica squadra al mondo ad aver vinto cinque competizioni. Le testimonianze attraverso i ricordi dei protagonisti

04 Novembre 2020 | 12:41 di Antonella Silvestri

Si chiama "Il grande slam" il primo docufilm sulla memorabile impresa della squadra di pallavolo del Parma, nella stagione 1989-1990 in onda venerdì 6 novembre su RaiSport in seconda serata.

La Maxicono Parma (guidata da Gian Paolo Montali) è stata l’unica squadra al mondo ad aver vinto il “Grande Slam”, con cinque competizioni disputate e vinte nello stesso anno: Mondiale per Club, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea, Coppa Italia e Scudetto.

In 137 giorni è stata scritta la storia della pallavolo. Sono passati trent’anni anni da quel 1990, una data che ha segnato per sempre la storia di questo sport a livello nazionale. Sempre nel 1990, un’altra squadra emiliana, la Philips Modena, vinse l’11 marzo la Coppa dei Campioni battendo in finale la squadra francese del Frejus. L’Emilia era sul tetto d’Europa.

Ma l’anno incredibile per il volley italiano non finisce qui. A pochi mesi dal trionfo europeo delle squadre di Club, il 28 ottobre, con una rosa composta dai giocatori delle due squadre di Parma e Modena, l’Italia vinse il Campionato del Mondo.

È da questi grandi successi che si è cominciato a parlare di una generazione di grandi fenomeni della pallavolo italiana. Il docufilm, realizzato dall’AF Project con il sostegno della Regione Emilia-Romagna Film Commission, vuole essere un omaggio per quei giocatori e per una città di provincia entrati nella storia, facendo rivivere le emozioni di allora e regalando alle nuove generazioni la possibilità di conoscere i protagonisti che hanno reso grandi Parma e la pallavolo italiana nel Mondo.

Accompagnati dal professore Franco Del Chicca, figlio di quel Renzo del Chicca, considerato uno dei padri fondatori dellapallavolo italiana, lo speciale racconta come è nata e si è evoluta la pallavolo parmigiana, attraverso i ricordi di Gianni Lanfranco e Giovanni Errichiello per poi ripercorrere le tappe fondamentali di quell’annata che ha portato alla vittoria del “Grande Slam”. Il docufilm, nato da un’idea di Francesca Aiello e scritto da Marco Marrocco per la regia di Mario Maellaro e con la partecipazione straordinaria di Jacopo Volpi, si arricchisce anche delle testimonianze di Claudio Galli, Andrea Zorzi, Andrea Giani, Marco Bracci, Carlo Alberto Cova, Andrea Aiello, Gilberto Passani, Gian Paolo Montali, Jeff Stork e Renan Dal Zotto.