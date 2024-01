Il mondo cambia: capiamo come con Giorgia Venturini e “X-Style”

Da martedì 30 gennaio su Canale 5, tra moda e tendenze, ci porta a Dubai e Las Vegas, le città del futuro Tiziana Lupi







Moda, costume e tendenze: se ne parla nella nuova stagione di “X-Style”, da martedì 30 gennaio in seconda serata su Canale 5. A condurre il programma è Giorgia Venturini, che anticipa: «In questa stagione abbiamo deciso di dare un’identità più precisa a ogni puntata». Per questo, ciascun appuntamento ha una parola chiave: «Inizieremo con “Futuro”. Tra i vari argomenti che affronteremo ci sarà la tanto discussa intelligenza artificiale. Ci chiederemo, per esempio, che cosa ne sarà della bellezza nell’era digitale».

Ci sarà anche spazio per due grandi città come Dubai e Las Vegas: «La prima in pochi anni sta cambiando tantissimo. L’ho verificato in prima persona: c’ero andata nel 2018 e quando ci sono tornata, poco tempo fa, ho visto quanti passi avanti ha fatto. Ce lo racconterà chi, in quella città, ha immaginato il proprio futuro. Las Vegas, invece, ci darà l’opportunità di parlare delle proposte visionarie nel mondo delle quattro ruote». A completare la puntata sarà il fenomeno Taylor Swift, grande star della musica pop e narratrice dell’era moderna.

Nelle settimane successive sarà la volta della parola “Amore” («Ci stiamo avvicinando a San Valentino») e poi dello stile femminile, in occasione della Settimana della moda che si aprirà a Milano il 20 febbraio. Su questo argomento la conduttrice ha un’idea ben precisa: «Dipende dall’atteggiamento oltre che dalla tendenza del momento. Io ho nell’armadio capi che erano di mia madre e che mi piacciono ancora». La passione di sua figlia Sole, invece, sono gli accessori: «Ha solo un anno e mezzo ma appena vede un paio di scarpe si toglie le sue e indossa le mie (ride)!»