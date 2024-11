Il Natale Warner Bros. Discovery: da dicembre a gennaio su Nove e Real Time

Da inizio dicembre all'Epifania, ecco i programmi tv sul digitale terrestre Alessandro Alicandri







Il piacere delle festività si respira anche sui Canali Warner Bros. Discovery con tantissime novità.

Nove

Su Nove torna come da tradizione "Cash or Trash - XMas Edition", due speciali in prima tv il 17 e il 24 dicembre alle 21.30 con Paolo Conticini. I venditori in queste speciali occasioni festive saranno Mara Maionchi, Veronica Pivetti, la Signora Coriandoli e Riccardo Rossi.

Sul Nove ci attendono quattro appuntamenti imperdibili con i nomi che hanno fatto la storia della musica. Si parte sabato 14 dicembre con “Chi ha ucciso Michael Jackson”, poi “ABBA - 40 anni di successi”, in onda sabato 21 in prima serata, a seguire, in seconda serata, “House of Gaga”, fino a “Tutti cantano i Queen”, il doppio concerto evento della band inglese per la prima volta in versione “karaoke”, martedì 31 in prima serata.

Il giorno di Natale a farci sorridere ci pensa Maurizio Battista con il suo spettacolo "Risate sotto l'albero", in onda mercoledì 25 dicembre. Il 29 dicembre arriva invece "Suzuki Ice Gala" con Guido Bagatta e Carolina Kostner.

Real Time

Il 7 e il 14 dicembre va in onda su Real Time "RDS Showcase", il format musicale di RDS con ospiti, in due puntata speciali, Achille Lauro, Ghali, Negramaro e Tananai. Dal 20 dicembre arriva "Il forno delle meraviglie con Fulvio Marino". Tre panettieri di una stessa zona d'Italia, si sfideranno a colpi di panificati. Al fianco di Fulvio ci sarà un personaggio vip in ogni puntata.

Dal 6 gennaio sempre su Real Time ci potremo godere i nuovi appuntamenti di "Cortesie per gli ospiti" con nuove coppie e menù speciali, guardati dagli occhi severissimi di Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi.

DMAX

Su DMAX si celebra la storia dei videogiochi con "Videogame Hunters", una nuova serie in onda il 25 dicembre alle 21.25 sul tema della ricerca, restauro e rivendita di storici cabinati Anni 80 da parte del team di Arcade Story, collezionisti ed esperti della scena gaming a livello internazionale.

Giallo

Passiamo su Giallo con l'episodio speciale del 10 dicembre con "Astrid, Raphaelle e Alexandra", due detective e una anatomopatologa (e le loro rispettive serie) unite per un caso specialissimo, tra Parigi e Bordeaux. Sempre in tema di indagini dal 24 al 27 dicembre vedremo alle 19.10 gli episodi a tema natalizio di "Natale a Casa Barnaby", naturalmente con l'ispettore Barnaby. Mentre il 25 dicembre alle 21.10 ci sarà "Speciale Natale - Un veterinario per agente".

Food Network

Passiamo a Food Network, che propone dall'8 dicembre ricette dedicate al Natale. Alle 10 c'è Alessandra Ruggeri con gli episodi natalizi de "Il convivio della trippa". Alle 22 arriva la puntata natalizia di "Oggi cucino con lo chef" con David Fiordigiglio. Il 15 dicembre c'è "Menù di Natale con Luca Pappagallo" nel quale cucinerà in diretta un intero menù di Natale, a partire dalle 15.00. Il 19 dicembre alle 22.00 sarà imperdibile "Harry Potter: I maghi delle torte", una serie che celebra il mondo di Harry Potter con una competizione culinaria fatta di professionisti e cake designer per lavori tematici. Il 21 dicembre ci si avvicina al grande giorno alle 16.10 con "Una favola di tavola" con Francesca Caldarelli, event e food designer con ospiti Giusi Battaglia, Tommaso Foglia e Angelica Pizzuti.

Warner Tv e HGTV

Warner Tv punta su "Dallas" con un incredibile "recuperone" delle 14 stagioni dal 7 dicembre alle 21.25. Su HGTV (HGTV – Home & Garden TV) arriva "Tutta la magia del Natale", ogni mercoledì dal 4 dicembre alle 22.00, con vari speciali a tema internazionale per scoprire le tradizioni di ogni parte del mondo. Interessantissimo sarà l'appuntamento dell'11 dicembre alle 22 per "Natale in Casa Bianca".

Motor Trend e Discovery Channel

Su Motor Trend dal 16 al 20 dicembre alle 22.15 vedremo la "XMAS Turbo Week", con novità quotidiane come il debutto di "Crash Course" con i Carmagheddon, il finale di "Affari a 4 ruote: World Tour", una puntata speciale di "The Grand Tour" e molto altro. Su Discovery Channel arriva "Chi cerca trova: top 10 restauri Xmas" uno speciale tv con Drew Pritchard, con una collezione dei restauri più belli di oggetti da lui scovati.

I canali Kids

I canali Kids si vestono a festa, a partire da K2. Dal 6 dicembre alle 19.45 vanno in onda i film più belli del canale. Vedremo dal 6 dicembre alle 19.45 il theatrical "Rio", "Rio 2" e la saga di Alvin Superstar. Il 9 dicembre ci sarà "Gioco da ragazzi", nel quale cinque gamer proveranno giochi del passato. Il giorno di Natale alle 10.00 c'è "Alvin Superstar" in un episodio totalmente dedicato al Natale.

Su Frisbee il 23 dicembre dalle 16.30 arriva "Curioso come George: sorpresa a Natale" con la scimmietta George e l'uomo con il cappello giallo. Il 31 dicembre la programmazione propone alle 19.30 "Super Wings - Capodanno intorno al mondo".

Su Boomerang, il Natale si celebrerà dal 13 dicembre alle 17.15 con "Batwheels - Lo spirito natalizio". In questo particolare episodio, le Batwheels si ritrovano ad aiutare Babbo Natale con la slitta elettrica. Il giorno di Natale alle 16.25 va in onda "Il trenino Thomas: Missione Letterina di Natale", un'avventura natalizia per tutta la famiglia. Il 29 dicembre alle 13.50 arriva "Bugs Bunny Costruzioni - Il laboratorio di Babbo Natale".

Andiamo su Cartoon Network, dove troveremo a partire dall'8 dicembre alle 20.55 "Lego Friends: uno scambio di regali disastroso". Il giorno di Natale vedremo "Teen Titans Go! - Fuga dal carcere" alle 19.15 e "Teen Titans Go! - L'albero di Natale" alle 19.25.

Naturalmente su Discovery+ troverete in streaming tantissimi titoli a tema natalizio come "Il Calendario dell'Avvento di Giusina in Cucina" con 24 ricette golosissime. Gli amanti delle ricette potranno vedere anche "Natale in cucina con Food Network" con i volti del canale e tutti i segreti del menù delle feste.