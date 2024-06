Il nostro Bel Paese è tutto da scoprire con “Linea Verde Estate”

Fino all’8 settembre andiamo in viaggio con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese Antonella Silvestri







Lui, Peppone Calabrese, è un ristoratore potentino, profondo conoscitore della storia culinaria e innamorato delle tradizioni. Lei, Angela Rafanelli, è di Livorno, ha un passato da Iena alle spalle ed è attenta alla qualità dei prodotti e all’ambiente. Insieme, fino all’8 settembre, conducono "Linea Verde Estate" su Rai1.

Dove ci portate in questi tre mesi?

Angela: «Percorreremo l’Italia in lungo e in largo. Dalla Lombardia al confine con la Svizzera, fino alla Sicilia; dalla Calabria alla Toscana passando per il Centro e per le Regioni orientali».

Quali tradizioni locali andrebbero più valorizzate?

Peppone: «Ogni piccolo paese ha un santo protettore. E in tanti di essi si celebra la festa della transumanza. Noi ne abbiamo seguita qualcuna ed è stata un’esperienza straordinaria. Discorso a parte meritano le feste patronali. Un centro con una forte tradizione è Torrepaduli, frazione di Ruffano, nel salentino, dove, in omaggio a una secolare usanza, nel giorno di Ferragosto, per la festa di San Rocco, i tamburellisti suonano per tutta la notte fino all’uscita all’alba del santo. È davvero suggestivo».

Il piatto migliore mai assaggiato?

Peppone: «Amo le contaminazioni, e in questo la Sicilia è imbattibile. È stata la prima terra scoperta dagli arabi e la gastronomia dell’isola ne è stata molto influenzata. Basti pensare ai dolci come la cassata, il cannolo o a piatti come il cous cous».

Angela: «Posso dire che abbiamo avuto la fortuna di gustare prodotti tipici davvero genuini. Quello che rende speciale l’esperienza è la conoscenza con le persone che hanno contribuito a quella coltivazione, le storie che ci sono dietro».

Quando andiamo al supermercato, quali prodotti vanno scelti?

Peppone: «Il mio consiglio è di avere con sè una “ruota alimentare” sui prodotti stagionali, è un’ottima bussola per capire quale sia la frutta e la verdura del momento. Io scelgo quella».

Qualche suggerimento pratico...

Peppone: «Nelle Regioni del Nord Italia ho trovato i formaggi di capra migliori. Il pesce più fresco? Quello che arriva direttamente dalla barchetta del pescatore. Se devo scegliere un vino, dico l’Aglianico, ma la mia è una risposta di parte perché è della mia Basilicata».

Un piatto che non possiamo perderci?

Peppone: «Ne dico uno su tutti, sul Pollino, nella Valle del Serrapotamo, nel cuore del parco nazionale, non si può non mangiare i “rasckatielli di miskiglio”, pasta fatta a mano preparata con acqua e un mix di farine proteiche: quella di grano tenero varietà Carosella e quella di fave. L’impasto viene diviso in piccoli cilindri che vengono poi “raschiati” con le dita sulla spianatoia, creando appunto i rasckatielli».

Cose imparate da "Linea Verde Estate"?

Angela: «Una volta che le cose le conosci, le testi e le vivi, non puoi più far finta di niente. Sia io e che mia figlia Blu siamo attentissime alla stagionalità dei prodotti e controlliamo sempre con cura le etichette di ciò che mettiamo nel carrello. In tavola, poi, ci dovrebbero essere cinque colori. E sulla mia, sono sempre fissi, a rotazione, almeno tre di questi: verde per l’insalata, rosso per le carni e i pomodori, bianco per i formaggi, arancione per le albicocche, giallo per meloni o peperoni. E poi tanta acqua, un po’ di olio buono e pane».