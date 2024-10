Il nuovo show delle 7.15 è in partenza sul “Binario 2”

Al posto di Fiorello, su Rai2 c’è un programma del mattino con Gianluca Semprini, Carolina Di Domenico e Andrea Perroni Giusy Cascio







La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì dalla stazione ferroviaria Tiburtina di Roma. Carolina Di Domenico è diventata famosa a “Disney Club”, con Giovanni Muciaccia. Andrea Perroni ha esordito a “Domenica in” con le imitazioni (Califano, Iglesias…). Questo accadeva 20 anni fa. Dopo, i due hanno fatto di tutto di più. Mancava il “morning show”, ed ecco “Binario 2”, dalle 7.15 alle 8.15 su Rai2.

Ragazzi, cos’è “Binario 2”?

Carolina: «Un programma fatto per la sveglia del mattino. La base è l’intrattenimento, realizzato con un cast fisso di personaggi che andranno in giro, “inviati” nei luoghi di passaggio della stazione ferroviaria».

Andrea: «E poi tanti ospiti, buona musica: è un “people show”, un programma fatto da tanta gente per la gente».

Importunerete (opportunamente) passeggeri, pendolari, baristi, ferrovieri…?

Carolina: «Solo i viaggiatori, i lavoratori della stazione no».

Andrea: «Anche se io ho intravisto una panetteria buonissima alla Tiburtina e vorrei diventare socio del fornaio».

Avrete uno “studio” alla stazione Tiburtina?

Carolina: «Staremo in una delle cosiddette “bolle”, spazi polifunzionali che negli anni hanno avuto vari impieghi».

Andrea: «Bolle dette anche “astronavi”».

Come interagirete fra voi, come vi dividerete i compiti?

Carolina: «Il mio compito è essenzialmente arrivare viva al termine della puntata (ride)».

Andrea: «La verità è che il ruolo di Carolina è quello di mettermi in riga».

Andate in onda dalle 7.15: vi vedremo in pigiama?

Carolina: «Ma magari!».

Andrea: «Non lo escluderei».

La colazione perfetta del conduttore mattiniero?

Carolina: «Pane e ricotta, burro di arachidi? Non saprei... tu, Andrea, che ne dici?».

Andrea: «Io sono per il salato. Un bel panino al prosciutto. Con il pane buono del mio futuro socio fornaio di cui sopra».

Voi in treno che viaggiatori siete? Scegliete il posto o vi affidate al destino dell’assegnazione automatica?

Carolina: «Destino».

Andrea: «Se posso, scelgo il finestrino».

Vi conoscete da tempo. Ma forse non sapete che... avete recitato entrambi in “Un medico in famiglia”.

Andrea: «Maddai! Pure tu?».

Carolina: «E chi se lo ricordava più?».

Andrea dopo ha fatto “I Cesaroni” e Carolina “Distretto di polizia 2”. Meglio la fiction o lo show?

Carolina: «In uno show sei più libero di improvvisare».

Andrea: «Da attore sei più strutturato, in tv invece i gesti e i movimenti sono meno “carichi”, più piccoli, accennati».

Raccogliere l’eredità di Fiorello che effetto vi fa?

Andrea: «Ci vuole coraggio».

Fiore vi ha dato qualche dritta, per modificare i ritmi circadiani sonno-veglia?

Carolina: «Non l’abbiamo disturbato per questo: lui è abituato ad alzarsi presto al mattino, quindi non fa fatica. Per noi invece sarà durissima!».

La finestra sull’informazione

Dopo i mesi caldi passati a “Estate in diretta” su Rai1 con Nunzia De Girolamo, l’autunno del giornalista Gianluca Semprini ha il sapore delle “soft news”, le notizie “leggere” di cui si occuperà nel nuovo show del mattino “Binario 2”, su Rai2 dal 21 ottobre.

Che temi ha in mente?

«Argomenti di attualità di cui parlano i viaggiatori in stazione: i “meme” (tormentoni virali sui social, ndr) del giorno, il carovita e anche i ritardi dei treni... Cercheremo di dare buone notizie nei limiti del possibile, per iniziare la giornata col sorriso».

La cosa più tosta di un morning show?

«Alzarsi la mattina alle 5, che fatica!».

A che ora è la sveglia per leggere i giornali?

«Li leggo la sera prima, a caccia di scoop e spigolature. Per fortuna abito vicino alla stazione Tiburtina di Roma, da dove andiamo in onda: il tragitto è rapido».

Nel suo treno dei desideri cosa c’è nella carrozza n°1?

«Un vagone letto! Per poter riposare di più. Con il sogno di fare presto un viaggio con mia moglie e i miei quattro figli».

Ci dia una notizia esclusiva sugli altri due conduttori, Andrea e Carolina.

«Avranno un look Anni 70, come nel promo dello show».

E uno scoop su di lei?

«Farò il trapianto di capelli e mi vedrete “rasta”! Scherzo...».

Una curiosità da sapere sulla stazione Tiburtina?

«Qui vicino costruiranno il nuovo stadio della Roma: ottima notizia per me, che sono un grande tifoso romanista».

A chi va il suo primo buongiorno?

«Ai miei due gatti, Wendy e Sugo, che aspettano da me i croccantini della colazione».