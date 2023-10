“Il Palio d’Italia”, si viaggia con Angela Rafanelli

Ogni settimana ci conduce in un viaggio attraverso il cuore della cultura e delle tradizioni italiane Antonella Silvestri







Ogni settimana Angela Rafanelli ci conduce in un viaggio attraverso il cuore della cultura e delle tradizioni italiane, svelando le meraviglie nascoste dei nostri piccoli borghi. Parliamo di "Il Palio d’Italia", in onda nel pomeriggio di Rai3, che vede due paesi sfidarsi tra ricette tradizionali, quiz di cultura popolare e giochi d’altri tempi. Dalle ricette tipiche (nella puntata del lunedì) ai quiz sulla storia e sugli usi e costumi del paese ospitante (martedì) passando per i giochi popolari, come la corsa con i sacchi, e gli scacchi giganti (venerdì) scopriremo sapori e tradizioni antiche. E, alla fine, che vinca il migliore!

Angela, questo programma offre l’opportunità di esplorare meraviglie nascoste e persone dimenticate. Ci racconta una storia che l’ha particolarmente colpita?

«Premetto che noi ci muoviamo per aree geografiche e ogni angolo della nostra Penisola è uno scrigno unico. A Marostica sono rimasta colpita da una signora in giuria (che, tra l’altro, gestisce una trattoria di famiglia), che mi ha fatto capire quanto fosse rispettosa e attaccata alle proprie radici. Non è vero che in Veneto le persone sono un po’ freddine, come qualcuno dice. Io le ho trovate meravigliosamente calorose. A Thiene, nel vicentino, un’altra signora, che però era in una delle due squadre, ha cucinato piatti tipici per tutti. Straordinaria!».

La cultura italiana è variegata. Come scegliete le aree geografiche e i borghi per mettere in campo le sfide?

«L’obiettivo è valorizzare quei borghi, frazioni o paesi che spesso passano inosservati».

Il programma è anche un’ode ai sapori tradizionali. Ha avuto l’opportunità di assaggiare qualche piatto particolare o di partecipare a riti o feste tradizionali durante le riprese?

«Ho apprezzato molto il baccalà alla vicentina. Nella Valle d’Itria, in Puglia, nella sfida tra Locorotondo e Cisternino, abbiamo assistito al tiro alla fune. Mi sono divertita».

Dopo la prima settimana girata in Puglia, può anticiparci dove e cosa ci farà conoscere?

«La seconda settimana (dal 16 ottobre) saremo nella Tuscia, a Ronciglione, e la terza settimana (dal 23 ottobre) vi porteremo nel Vicentino, a Marostica».