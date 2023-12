“Il primo Natale” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, giovedì 28 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Ficarra e Picone in "Il primo Natale" Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Il primo Natale - Canale 5 - Ore 21.20

Un sacerdote (Valentino Picone) e un ladruncolo (Salvo Ficarra), che vivono nella Sicilia di oggi, si ritrovano nella Palestina di Erode, alla vigilia di un evento che cambierà per sempre il destino dell’umanità… Succede in questa divertente commedia del 2019.

In cucina con Imma e Matteo - Food Network - Ore 21.30

Li conosciamo come titolari del mitico Castello delle cerimonie, ma Imma Polese e Matteo Giordano sono anche due grandi esperti della cucina napoletana. E a Natale sono pronti a svelare i loro segreti per menu ricchi di sapore.

Shakespeare in love - Sky Cinema Romance - Ore 21.00

Le pene d’amore di uno scrittore in crisi creativa non sembrano uno spunto così originale. Se però l’autore in questione è un certo William Shakespeare… Vale sempre la pena di rivedere questa deliziosa commedia che nel ’99 portò a casa sette Oscar, tra cui quello come Miglior attrice a Gwyneth Paltrow.

Delitti in paradiso - Raidue - Ore 21.20

Anche ai Caraibi arriva Natale, ma non è detto che sia un periodo di riposo e serenità… Ne sa qualcosa l’ispettore Parker (Ralf Little), che stasera non solo deve indagare su un delitto, ma deve prepararsi anche ad accogliere la madre, che passerà le feste insieme con lui…

L'ispettore Barnaby - Giallo - Ore 19.10

Non era certo facile sostituire John Nettles, protagonista della serie fino al 2011. Neil Dudgeon però c’è riuscito, ed è ancora… in servizio!

Il ritorno di Mary Poppins - Rai1 - Ore 21.30

Tocca all’incantevole Emily Blunt cimentarsi con uno dei ruoli più mitici della storia del cinema per ragazzi. Nei panni di Mary, cerca di mettere in ordine la vita dei fratelli Banks, ormai diventati adulti ma più che mai bisognosi d’aiuto. Nel cast molti cameo da ricordare, come quelli di Meryl Streep e Colin Firth.

Per chi vuole vedere altri film Forget Paris - IRIS - Ore 14.30 Billy Crystal, indimenticabile protagonista di “Harry, ti presento Sally...”, dirige e interpreta una commedia divertentissima che lo vede al fianco di Debra Winger. Nel suo genere, una chicca L'isola del tesoro - Rete 4 - Ore 16.45 In questa ennesima trasposizione del celebre romanzo di Robert Louis Stevenson, girata nel 1972, il punto di forza è la presenza del mostro sacro Orson Welles: uno spettacolo! Immagina che - Italia 1 - Ore 16.20 Un manager di successo (Eddie Murphy) è pronto a tutto pur di mantenere (o meglio accrescere) la sua fortuna. Perfino a sfruttare l’immaginazione della sua bambina. Ma poi... Respect - Rai3 - Ore 21.20 Jennifer Hudson (bravissima) veste i panni della leggenda della musica Aretha Franklin in un film del 2021 che ne racconta i successi professionali, ma anche la tormentata vita privata.

Memo sport

BASKET: EUROLEGA

ore 18.30 Partizan Belgrado-Bologna (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 20.30 Milano-Baskonia (Sky Sport Uno)

SCI: COPPA DEL MONDO