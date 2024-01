“Il quinto giorno” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, martedì 9 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

La maledizione della Queen Mary - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Avete presente l'Overlook Hotel, dove e ambientato il film "Shining"? La nave da crociera dove si svolge questo horror in prima tv è ancora più cupa e terrificante. Se ne accorgono a loro spese Anne Calder (Alice Eve) e la sua famiglia …

Mamma ho perso l'aereo - Ore 21.20 - Italia 1

Anche dopo l'ennesima visione, si fa fatica a non ridere osservando le micidiali trappole escogitate dal piccolo Kevin (Macaulay Culkin) per tenere in scacco i ladri (Joe Pesci e Daniel Stern) che vogliono entrare in casa sua. Dal 1990 un grande classico delle Feste.

Don Matteo 9 - Rai Premium - Ore 19.20

Rivediamo le avventure di Terence Hill in una stagione, la nona, che segna una svolta storica: da questo momento in poi, infatti, le vicende narrate non si svolgono più a Gubbio, ma a Spoleto. Per il resto, niente di nuovo: don Matteo deve farsi in quattro per dare una mano agli amici in divisa Tommasi (Simone Montedoro) e Cecchini (Nino Frassica).

Il quinto giorno - Rai2 - Ore 21.20

Il cambiamento climatico, innescato dall'inquinamento ormai fuori controllo, pare davvero inarrestabile: l'umanità rischia di estinguersi. E questo lo scenario che devono fronteggiare alcuni scienziati tra cui la biologa Cecile Roche (Cécile De France) in questa serie thriller che parte stasera.

Una giornata particolare - La7 - Ore 21.15

Prosegue (in replica) il viaggio nel tempo che Aldo Cazzullo dedica agli appassionati di storia. Stasera il giornalista e scrittore ripercorre la giornata del 15 marzo del 44 a.C., quando fu ucciso Giulio Cesare.

Pulp Fiction - Sky Cinema Action - Ore 21.00

Difficile elencare in poche righe tutte le ragioni che fanno di questo film di Quentin Tarantino un capolavoro indimenticabile. Una di queste è senz'altro il fascino di Uma Thurman, qui nei panni di Mia Wallace, donna fatale, affascinante e pericolosissima …

Per chi vuole vedere altri film Il delitto perfetto - Sky Cinema Due - Ore 17.35 Alfred Hitchcock gira nel 1954 un thriller magistrale che racconta il piano di un marito (Ray Milland) per uccidere la ricca moglie (Grace Kelly). Che dire? Uno dei suoi tanti capolavori... In nome di mia figlia - Rai Movie - Ore 23.35 Daniel Auteuil nel 2016 è protagonista di un film che porta sullo schermo una tragica storia vera: la lotta di un padre per assicurare alla giustizia il responsabile della morte di sua figlia. Lo specchio della vita - IRIS - Ore 16.45 Un melodramma enfatico ma indubbiamente efficace, che prende le mosse dalla difficile amicizia tra una donna bianca e un'afroamericana negli Stati Uniti degli Anni 50. Dirige lo specialista Douglas Sirk. The betrayed - Rai 4 - Ore 23.25 Vittima di un incidente stradale, una donna si risveglia in un magazzino: il suo bambino non si trova più e un uomo mascherato le rivela verità sconvolgenti su suo marito ... Inquietante.

BASKET: EUROLEGA

ore 20.05 Maccabi Tel Aviv - Bologna (Sky Sport Uno)

ore 20.30 Barcellona-Olympiacos (Sky Sport Arena)

BASKET: EUROCUP

ore 18.00 Turk Telekom-Trento

ore 20.00 Venezia-Besiktas (Sky Sport Max)

PALLANUOTO: EUROPEI MASCHILI