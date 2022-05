Il sabato mattina di Rai2 con “Star bene”, “Per me” e “Autocollection

Benessere, salute e motori: tre nuovi talk per stare in forma e coltivare le nostre passioni Maria Dal Monte e Veronica Dal Bosco Simona De Gregorio







Autocollection

Dalla mitica 500 alla Lamborghini Diablo, le auto d’epoca nascondono un fascino e hanno caratterizzato un momento storico. A questi gioielli è dedicato "Autocollection", il programma di motori con Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte in onda il sabato alle 10.15.

Cosa è meglio fare se si deve vendere un’auto?

Veronica: «Informarsi su Internet o riviste specializzate sulle quotazioni di mercato in base al modello, l’anno, i chilometri, l’allestimento. E mettere degli annunci per vendere a privati. Le concessionarie, dovendo poi rivendere l’auto, tendono ad abbassarne il valore».

E se si acquista?

Maria: «Bisogna pensare all’uso che se ne fa, alla solidità, alla comodità e allo spazio, soprattutto se si viaggia con bambini o animali».

Quali optional vi piacciono?

Veronica: «Ce n’è uno di cui faccio volentieri a meno, il cambio automatico. Preferisco quello manuale».

Maria: «Io trovo utili i sensori di parcheggio, soprattutto in città, dove c’è sempre il problema dei posteggi».

Parliamo di sicurezza stradale. Un accorgimento a cui non si pensa?

Veronica: «Meglio collegare il cellulare al bluetooth in vivavoce piuttosto che usare gli auricolari, che non consentono di sentire i rumori intorno».

Per me

Un nuovo appuntamento con il benessere ci attende il sabato mattina alle 9 su Raidue con "Per me". Condotto da Samanta Togni e Filippo Magnini, offre tanti consigli di alimentazione, bellezza e fitness. E Samanta ci insegnerà alcuni balli per tenersi in forma divertendosi.

Samanta, quanto fa bene ballare?

«Aiuta a scaricare lo stress, a muoversi in allegria, a lasciarsi andare ed entrare in contatto col proprio corpo. Tutti possono farlo, a qualsiasi età, seguendo un corso o i tutorial su Internet».

Andate in onda all’ora di colazione. Quanto è importante questo pasto?

«Molto. E daremo parecchie idee per ricette gustose. Per me è fondamentale. È sempre composta da una banana e caffè americano macchiato e poi alterno delle crepes fatte con l’albume d’uovo ai cereali o a pane e marmellata».

Inizia la corsa alla prova costume, lei come la affronta?

«Non deve diventare un’ossessione che ti porta a pesare tutto, a contare le calorie. Io cerco di iniziare i pasti con un’insalata o un piatto di verdure che danno un senso di sazietà e ti aiutano a non eccedere nelle quantità. E penso che una buona soluzione sia controllare grassi, fritti, intingoli e dolci durante la settimana e poi concedersi un giorno di libertà nel weekend».

Star bene

Coccolarsi, prendersi cura del proprio corpo, ritagliarsi uno spazio per sé. Come? Ce lo suggerisce "Star bene", il programma condotto da Livio Beshir con l’aiuto di esperti del mondo dell’estetica, del fitness e delle medicine naturali, in onda alle 9.35.

Lei è sportivo?

«Molto. Faccio sport tre volte alla settimana. Non solo per tenermi in forma fisicamente ma perché aiuta a liberare la mente e scaricare lo stress. Sono assistito da un personal trainer. E suggerisco sempre, qualsiasi attività si scelga, di farsi guidare da un professionista o di seguire dei corsi. Perché, per essere efficaci, gli esercizi devono essere svolti correttamente».

Per combattere lo stress cosa consiglia?

«Io ho trovato un’ottima soluzione nella meditazione. Ma anche chi non è predisposto per questa pratica dovrebbe ricavarsi uno spazio per sé, da dedicare alle proprie passioni, che possono essere la cucina, il giardinaggio... L’importante è staccare la spina almeno mezz’ora al giorno».

Ha provato anche le medicine alternative?

«Trovo efficace l’Ayurvedica. Per esempio in questo periodo ci sono integratori naturali che aiutano a combattere la stanchezza».

Si cura del suo corpo?

«Sì, corpo e mente sono collegati. E, ogni tanto, concedersi un massaggio o un weekend in un centro benessere serve a rigenerarsi».