“Il segno delle donne”, con Angela Rafanelli

Sei donne della storia italiana che si sono distinte per il loro talento in ambiti diversi, dallo spettacolo allo sport, dal cinema alla scienza, dando un importante contributo alla cultura del nostro Paese. Sono le protagoniste del ciclo "Il segno delle donne", giunto alla quarta edizione, al via su Rai Storia mercoledì 1 novembre. In ogni puntata impareremo a conoscerle attraverso i “faccia a faccia” tra Angela Rafanelli, conduttrice del programma, e sei attrici che prestano il volto, l’immagine e la voce a queste eccellenze femminili, mostrandoci gli aspetti importanti della loro vita professionale e privata. Il programma ce le fa scoprire anche attraverso una docufiction in cui le attrici che le interpretano porranno l’accento su due momenti o due temi cardine delle loro vicende. E ci sarà poi una parte documentaristica tratta da fonti dirette, come lettere, diari, interviste e discorsi pubblici delle sei protagoniste.

Si inizia con Tosca D’Aquino nei panni dell’attrice e drammaturga Titina De Filippo. L’attrice e conduttrice Ave Ninchi ha il volto di Paola Minaccioni (8/11). Arianna Ninchi è la leggenda dell’automobilismo Ada Pace (15/11). Caterina Corbi interpreta la costumista e scenografa Maria Signorelli (22/11). Donatella Finocchiaro è la pedagogista Maria Montessori (29/11). Conclude Ilenia Pastorelli nelle vesti di Marta Abba (6/12), tra le più grandi attrici del secolo scorso e musa ispiratrice di Luigi Pirandello.