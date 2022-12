“Il Volo – Natale a Gerusalemme”, la sera della Vigilia su Canale 5

Su Canale 5 il concerto - evento: i classici della musica delle Feste e un messaggio di pace Alessandro Alicandri







La Vigilia di Natale ci regala un evento imperdibile. Su Canale 5 va in onda "Il Volo - Natale a Gerusalemme": l’occasione perfetta per vedere le tre grandi voci cantare i più grandi classici delle Festività in un contesto magico, quello della Città Santa in Israele. «È un luogo dove si incontrano religioni, culture e lingue differenti» spiega Gianluca Ginoble «ti accorgi di come le persone sono così diverse nel dedicare la loro vita alla spiritualità». Il loro palco si troverà esattamente sotto la Torre di Davide, alle porte della parte storica della città, luogo dove si tengono grandi eventi di forte importanza artistica e culturale. Sarà quindi un posto visivamente suggestivo, tra l’altro ricco di proiezioni decorative serali con immagini ispirate alle storie della Bibbia.

Con Il Volo troveremo poi l’accompagnamento musicale dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. La formazione di musicisti ha di recente lavorato anche al fianco di Renato Zero e ha lunga esperienza sia nell’esecuzione dei classici del Natale che nel valorizzare i grandi successi pop. Durante la serata, la cui scaletta è ancora top secret, ci sarà di certo spazio per il repertorio originale dei tre artisti. L’unica certezza per ora è il loro ultimo singolo, che in realtà è una cover, "Happy Xmas (War is over)", brano indimenticabile di John Lennon e Yoko Ono, omaggio ai fan e che porta con sé un messaggio su un tema tristemente attuale. «È un brano del 1971, pubblicato allora per lanciare un messaggio di pace contro la guerra del Vietnam» raccontano i ragazzi. «Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo. Con l’avvicinarsi del Natale, sentiamo ancora di più il desiderio di cantare e continuare a dar vita e forza a questo brano, eterno inno alla pace».

Il trio non è nuovo alle canzoni natalizie. Nove anni fa, infatti, pubblicò "Buon Natale - The Christmas album", che raccoglie i grandi classici del Natale in lingua italiana, inglese e tedesca. Siamo certi che la serata attingerà molto da quel loro grande successo. «Abbiamo scelto di affrontare un’esperienza così importante in un momento di maggior consapevolezza di quello che facciamo e della nostra più forte maturità» dice Piero Barone «e speriamo di trasferire le emozioni che abbiamo provato nel corso del viaggio che tempo fa abbiamo fatto in preparazione di questo concerto».

Il momento è importantissimo, anche perché, come hanno rivelato di recente, ospiti di "Verissimo" di Silvia Toffanin, i ragazzi qualche tempo fa hanno attraversato un momento di crisi. Ignazio Boschetto ha infatti rivelato di essersi per un periodo un po’ allontanato dal gruppo. Ma parlandosi e chiarendosi, i tre artisti hanno ritrovato il loro equilibrio. E ora sono più uniti che mai, pronti a farci vivere l’atmosfera del Natale con uno straordinario concerto.