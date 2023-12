“Il Volo – Tutti per uno” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, venerdì 29 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Il Volo - Tutti per uno - Canale 5 - Ore 21.20

Un regalo perfetto per i fan di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Vengono riproposte le due serate live dall’Arena di Verona andate in onda tra la fine di maggio e i primi di giugno di quest’anno. Una vera festa della musica, alla quale hanno partecipato ospiti come Gianna Nannini, i Pooh, Annalisa, Fiorella Mannoia, Orietta Berti, Madame e Mario Biondi.

Sci, Supergigante maschile - Rai2 - Ore 11.10

La Coppa del Mondo di sci fa tappa in Valtellina: sulla pista Stelvio di Bormio è in programma il SuperG. Riflettori puntati sul campionissimo svizzero Marco Odermatt.

La seconda chance - Rai1 - Ore 21.30

E se ci fosse la possibilità di tornare indietro e fare scelte di vita differenti? Succede ai coniugi Max (Max Giusti) e Anna (Gabriella Pession) in questa commedia di Umberto Carteni.

Storie della tv - Rai Storia - Ore 21.10

“Videocrazia” è il titolo della puntata odierna dedicata al decennio compreso tra il 1994 e il 2004. Un periodo segnato, televisivamente parlando, dalla nascita di talk show come “Porta a porta”, lanciato da Bruno Vespa nel 1996, e dall’affermarsi dei reality come “L’isola dei famosi”: la prima edizione, condotta da Simona Ventura, risale al 2003.

Il forno delle meraviglie - Real Time - Ore 21.20

Per Fulvio Marino il pane è una passione di famiglia, che è messa al centro anche di questo nuovo programma. In ogni puntata, il conduttore (affiancato da un ospite vip sempre diverso) girerà l’Italia e metterà in sfida tre panettieri, che dovranno sbaragliare la concorrenza con le loro specialità.

CSI: Miami - Italia 1 - Ore 19.30

Oggi Calleigh (Emily Procter) e Horatio (David Caruso) indagano su un detenuto chiuso nel braccio della morte.

Per chi vuole vedere altri film Miss Potter - Tv 2000 - Ore 20.55 Una convincente Renée Zellweger interpreta nel 2006 Beatrix Potter, la scrittrice capace agli inizi del ‘900 di sfidare le convenzioni per diventare un’apprezzata scrittrice di libri per bambini Ronin - Rai 4 - Ore 21.20 Un team di mercenari cerca una valigetta che fa gola ai terroristi dell’Ira, ma anche alla mafia russa... Intreccio fittissimo, scene d’azione strepitose e un grande cast con Robert De Niro su tutti. L'amore è un trucco - Italia 1 - Ore 14.05 Una movimentata e improbabilissima commedia sentimentale cucita su misura su Fran Drescher, all’epoca (1997) popolarissima interprete della sitcom “La tata”. Con lei, Timothy Dalton. Doppio taglio - Rai Movie - Ore 14.00 Un affascinante giornalista (Jeff Bridges) è accusato di aver ucciso la moglie milionaria. L’avvocatessa che lo difende (Glenn Close) si innamora di lui... Un buon thriller con due attori davvero strepitosi.

Memo sport

BASKET: EUROLEGA

ore 21.00 Monaco-Barcellona (Sky Arena)

CALCIO: SERIE A

ore 18.30 Napoli-Monza (Dazn)

Fiorentina-Torino (Dazn)

ore 20.45 Genoa-Inter (Dazn)

Lazio-Frosinone (Dazn, Sky)

SCI: COPPA DEL MONDO