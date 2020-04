“Il Volo – Un’avventura straordinaria”: la scaletta, il racconto e i momenti più belli

Torna in televisione lo speciale concerto del trio dall'Arena di Verona, presentato da Carlo Conti

14 Aprile 2020 | 10:36 di Alessandro Alicandri

Chi non è stato al concerto di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto all'Arena di Verona del 21 settembre 2015, ha l'opportunità di rivedere su Raiuno lo speciale "Il Volo - Un'avventura straordinaria", in onda il 14 aprile 2020.



Il concerto e questo speciale televisivo hanno chiuso il tour italiano che nel 2015, dalle piazze ai teatri, ha coperto tutta l'Italia, da Trieste alla Sicilia.



Presentatore della serata è stato Carlo Conti, ospiti Francesco De Gregori, Francesco Renga e Lorenzo Fragola, oltre alla partecipazione di Giancarlo Giannini.

La scaletta

Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Il mondo (Jimmy Fontana)

Io che non vivo senza te (Pino Donaggio)

L'amore si muove (Il Volo)

L'immensità (cover di Don Backy registrata in momenti diversi sia da Francesco Renga che Il Volo)

Ciao Ciao Bambina (Domenico Modugno)

Piero Barone E Lucevan le stelle, dalla Tosca / Granada (Claudio Villa)

Gianluca Ginoble canta Can't help falling in love (Elvis Presley) / Quando l'amore diventa poesia (Orietta Berti - Massimo Ranieri) / Canzone per te (Sergio Endrigo)

Ignazio Boschetto al piano canta e suona Napul'è + Quanno Chiove

Tornerà l'amore (Il Volo)

Ancora (Eduardo De Crescenzo)

Sempre per sempre (di Francesco De Gregori con Il Volo)

Why Why Why Delilah (Tom Jones)

Beautiful that way (La vita è bella) (NOA)

Io ti proteggerò (Il Volo)

La vita (Elio Gandolfi)

The best day of my life (inedito con Lorenzo Fregola)

Elvis Presley (Surrender)

O sole mio

Grande amore



