“Illuminate”, parte la nuova edizione della docu-serie Rai

Da giovedì 30 settembre torna su Rai3 il ciclo di docu-serie che ripercorre la storia di donne di grande talento e carisma Elena Sofia Ricci Simona De Gregorio







Dopo il successo delle precedenti edizioni, da giovedì 30 settembre torna su Raitre "Illuminate", il ciclo di docu-serie che ripercorre la storia di donne di grande talento e carisma. Donne che si sono distinte, in ambiti diversi, raggiungendo importanti obiettivi a livello internazionale e diventando un modello per le generazioni successive.

A guidare il racconto delle loro vite sono quattro attrici. Si comincia con Elena Sofia Ricci per l’attrice Mariangela Melato, a seguire Stefania Rocca per la politica e scrittrice Susanna Agnelli, Nicoletta Romanoff per la stilista Marta Marzotto e Valentina Cervi per la scrittrice Fernanda Pivano.

In ognuna delle serate la narrazione cinematografica si alternerà a documenti di archivio e testimonianze di amici, familiari e colleghi. Sentiremo Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Luca Barbareschi ripercorrere aneddoti su Mariangela Melato. Milly Carlucci, Luca Cordero di Montezemolo, Fulco Pratesi ci sveleranno lati inediti di Susanna Agnelli. A ricordare Marta Marzotto il figlio Matteo e la nipote Beatrice Casiraghi Borromeo. Per Fernanda Pivano interveranno invece Ligabue, Serena Dandini e Dori Ghezzi. A fare da cornice al racconto saranno le visite ai luoghi più cari e significativi delle quattro donne: dal Quartiere Monti, a Roma, di Mariangela Melato all’Argentario (GR) di Susanna Agnelli, dal Museo Poldi Pezzoli a Milano, sostenuto da Marta Marzotto, alla celebre casa milanese di Fernanda Pivano.