In “Camper” con Tinto e Roberta Morise

Quali sono le spiagge più belle d’Italia e i borghi più caratteristici? E i balli dell’estate e le mete della movida? Ce lo svelano in "Camper" (Rai1, da lunedì a venerdì ore 12.00) Roberta Morise e Tinto con l’aiuto della loro ricca squadra di inviati in tutta la Penisola.

Ma voi avete mai fatto una vacanza in camper?

Roberta: «No, sono stata in campeggio, ho dormito in spiaggia, ma il camper mi manca. Ed è un’esperienza che voglio provare».

Tinto: «Anche io. Dopo la pandemia, l’idea di una vacanza in libertà e all’aria aperta mi incuriosisce molto».

Ci suggerite una spiaggia da visitare assolutamente?

Roberta: «Sarò di parte ma la Calabria, dove sono nata, per me è il posto più bello del mondo. E vi consiglio Cirò Marina (KR)».

Tinto: «Is Arrutas, Oristano, in Sardegna, la “spiaggia dei chicchi di riso”. Niente da invidiare ai Caraibi».

Un piatto da assaggiare?

Roberta: «I paccheri con la ‘nduja, pomodorini e basilico: una bontà».

Tinto: «Adoro la cucina pugliese e toscana. Se devo scegliere un piatto estivo, il polpo arrosto».

Un luogo incantevole?

Roberta: «Capri e Positano, ma direi tutta la Costiera amalfitana».

Tinto: «Le Gole del Sagittario, in Abruzzo».