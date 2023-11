“In Cucina con Imma e Matteo”, si riaccendono i fornelli al Grand Hotel La Sonrisa

Da sabato 4 novembre, Donna Imma Polese e il marito Matteo ci proporranno nuovi piatti della tradizione napoletana Simona De Gregorio







Si riaccendono i fornelli al Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate (NA), dove da sabato 4 novembre alle 17.45 Donna Imma Polese e il marito Matteo ci proporranno nuovi piatti della tradizione napoletana a "In Cucina con Imma e Matteo".

Il vostro piatto preferito in famiglia?

«I cannelloni con ricotta, mozzarella e salame, conditi con ragù».

Matteo qual è il suo cavallo di battaglia?

«Il risotto con rana pescatrice e frutti di mare».

E il suo Imma?

«Le polpette di carne o di melanzane con dentro un cubetto di mozzarella che le rende filanti».

Litigate mai quando cucinate insieme?

Matteo: «Spesso c’è qualche battibecco. Come quando prepariamo le braciole: Imma le vuole impanare col parmigiano, io col pecorino. Lei li vuole arrotolare con lo spago, io preferisco gli stuzzicadenti».

Un piatto di pesce facile e veloce?

Imma: «Una spigola fresca al cartoccio con fette di limone, prezzemolo e aglio. Oppure le alici in tortiera al forno, con aglio, olio, menta e prezzemolo».

Come gustare la mozzarella campana?

«Consumatela in giornata con pomodori freschi, conditi con pepe, sale, origano e olio extravergine. E non mettetela mai in frigo: perde gusto e morbidezza».