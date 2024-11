In viaggio per il mondo con “Little Big Italy”

Francesco Panella ritorna alla guida del “gustoso” programma in onda sul Nove Antonella Silvestri







Riparte l’avventura alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo. In questa settima stagione di “Little Big Italy”, in onda dal 4 novembre alle 21.30 sul Nove, Francesco Panella esplora nuove città. Racconta il conduttore e ristoratore: «Cominciamo dalla costa di Bali in Indonesia, e poi andremo a Singapore, Hanoi (Vietnam), Hong Kong e Ubud (Indonesia). Torneremo ancora a Singapore e finiremo questo tour a Helsinki, in Finlandia». Per quanto riguarda il regolamento, c’è una novità: «Arriva “Il gettone tricolore”. Si tratta di un bonus assegnato al ristoratore che dimostra una maggiore conoscenza della cucina italiana. Così la competizione sarà più avvincente».

Parlando delle sue esperienze culinarie all’estero, Francesco racconta: «Ho conosciuto persone che quando ritrovano un gruppo di connazionali vivono momenti di grande commozione e nostalgia». Inoltre Panella sottolinea come le contaminazioni lo abbiano arricchito: «Sono rimasto affascinato dal modo in cui diversi sapori si incontrano e si fondono, creando combinazioni inaspettate e deliziose. In Asia ho assaggiato piatti che fondono ingredienti tipici della tradizione italiana con quelli orientali, creando un mix pazzesco. Anche grazie alle spezie, che lì sono molto utilizzate». E Francesco, dopo i suoi viaggi, che cosa ama mangiare con i suoi figli? «Mia figlia Rebecca vive a New York, mentre Pietro e Filippo vivono a Roma. Proprio qualche giorno fa, tornando a Roma, eravamo tutti talmente stanchi che ci siamo gustati una bella pizza con un bicchiere di birra».