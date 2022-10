“Indie Jungle”, la terza stagione su Sky Arte

Dal 15 ottobre riparte il viaggio nella musica dal vivo con nuove puntate e altrettante monografie e concerti di artisti italiani Redazione Sorrisi







Dal 15 ottobre ricomincia il programma di approfondimento musicale "Indie Jungle", giunto ormai alla terza stagione. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto raccontare la musica e la storia artistica di alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale contemporanea, e dopo la speciale parentesi live con "Indie Jungle Fest" al Lido di Venezia presso l’aeroporto Nicelli durante le giornate della 79°esima Mostra del Cinema, torna infatti il format televisivo che vede per la prima volta sullo schermo gli autori della musica attuale italiana raccontarsi in speciali interviste ed esibirsi in esclusive live session, attraverso un accurato ritratto che rende le puntate dei veri e propri mini documentari.

La formula di "Indie Jungle"

12 nuove puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo: anche la terza stagione di "Indie Jungle" propone sullo schermo l’esperienza immersiva di un intero concerto dal vivo. Come da tradizione, anche le nuove puntate accompagnano gli spettatori alla scoperta di alcuni tra i principali autori del panorama attuale. La terza edizione introduce qualche novità di studio e di allestimento: i live, infatti, quest’anno hanno trovato casa presso lo storico Teatro 1 di Cinecittà, con una scenografia inedita e suggestiva rappresentata da un’enorme gabbia esplosa che “libera” idealmente le performance e il racconto degli artisti coinvolti.

Con le nuove puntate monografiche, "Indie Jungle" si riconferma uno speciale appuntamento con la musica dal vivo in uno spazio, sempre inedito e coinvolgente, interamente dedicato al grande pubblico televisivo: le 12 nuove puntate sono in onda su Sky Arte da sabato 15 ottobre (alle ore 20.10), disponibili anche in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti sul sito di Sky Arte per tutta la settimana successiva alla messa in onda. "Indie Jungle" è un programam scritto e prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte.

Il calendario delle puntate della terza stagione